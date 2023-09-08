Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gözaltına alınan B.K, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

"Ayhan" kod adını kullanan şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

ANKARA AA- Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda suç örgütü elebaşı B.K, Esenboğa Havalimanı kontrol noktasında yakalandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.