ANKARA



ATO Congresium'da gerçekleştirilen çalıştayın ikinci gününde "Uzay ve Model Uydu Vizyonerleri: Yeteneklerin İzinde", "Takım Uydular: Bileşenler, Fırsatlar ve Zorluklar" panelleri de düzenlendi.

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, ilk panelde yaptığı konuşmada, merkez olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Mirahmetoğlu, çocuklara uçakları tüm yönleriyle görme fırsatı sunduklarını belirterek, "Günde 1000 kişi merkezimizi ziyaret ediyor. Amacımız bu 1000 kişiden en azından birinin uzay alanında faaliyet göstermesi, uydu göndermek, mühendis veya astronot olmak istemesi ve olması." dedi.

Orta Doğu ve Türk cumhuriyetlerinden çok sayıda çocuk ağırladıklarını ifade eden Mirahmetoğlu, bu kapsamda Filistin'den gelen gençlere de uzay teknolojileri eğitimi verdiklerini anlattı. Mirahmetoğlu, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını anımsatarak, "Onlara ulaşmaya ve akıbetlerinin ne durumda olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz." dedi.

5G teknolojisinin imkanları ve riskleri de konuşuldu



Amatör Uydu Teknolojileri Derneği (TAMSAT) Başkanı Şahin Küliğ de amaçlarının yarışmalara katılacak öğrencileri motive etmek olduğunu söyledi. Masa Üstü Küp Uydu (Küpsat) Projesi'ne değinen Küliğ, "Bu, bütün tasarımı, yazılımı, yer istasyonu bize ait olacak şekilde üretiliyor. Bunu açık şekilde öğrencilerin incelemesini istiyoruz. Bozabilirler, yeni yazılım yükleyebilirler, sorun değil. Ayrıca iyon motoru üretmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

ULAK Haberleşme AR-GE Müdürü Erdem Demircioğlu, 5G teknolojileri sayesinde gelecek 10 yılda yoğun bir mobil iletişim ihtiyacı doğacağını bildirdi. Bu durumun siber güvenlik sorunlarını da beraberinde getireceğini vurgulayan Demircioğlu, şimdiden bu konularda çözümler bulunmasının önem taşıdığını anlattı.



Öğrenciler deneyimlerini paylaştı



Çalıştayda düzenlenen panel ve oturumlarda küp uydu ve uzay konusunda "beyin fırtınası" yapılırken bu alanda ne tür gelişmeler yaşanabileceği değerlendirildi. Türksat'ın Model Uydu Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler de deneyimlerini paylaştı

Alya Havacılık ve Uzay Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Serhat Duras, son dönemde roketçilik konusunda yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, "2018 öncesinde Türkiye’de roketçilikle uğraşanların sayısı 10'u geçmezdi, şimdi 1000'ler var. Yine de modern roketçiliğin yaygınlaşması lazım. Bunun atışını yapabileceğimiz alanlar olması, bunlar için izin verilmesi lazım. Modern roketçiliğin sportif faaliyet sayılması faydalı olacaktır." dedi.

Hacettepe Üniversitesi'nden Cermos Takım Kaptanı İkrar Konca ise ABD'de de dereceler aldıklarını, son olarak Türksat Model Uydu Yarışması'nda birinci olduklarını aktararak, "Bu tür yarışmaların öğrenme ve geliştirme açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.