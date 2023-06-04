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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da 3. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da 3. oldu

87. dakikada İlhan Parlak'ın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ramazan Civelek'in şutunda kaleci sağına uzanarak topu çeldi. Kaleciden seken topu iyi takip eden Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

76. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ortasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mane'nin sağ ayağı ile yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

57. dakikada Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mane'nin şutunda kaleci Gökhan Akkan uzanarak topu kontrol etti.

24. dakikada Ankaragücü 'nün golü geldi. Topla çıkmaya çalışan Baran Ali Gezer'e baskı yapan Milson'dan seken topu kontrol eden Kitsiou'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan kale gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

17. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Attamah'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta Uzodimma topu kontrol etti. Aynı oyuncunun kaleciyi geçtikten sonra kaleye gönderdiği şutta Atakan Çankaya topu uzaklaştırdı.

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