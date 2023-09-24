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80. dakikada Hanousek'in soldan ortasında ceza sahasında topun Adil Demirbağ'ın eline geldiği gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı sonucu monitöre giden Erkan Özdamar, pozisyonu izledikten sonra penaltıyı iptal etti.

3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hanousek'in soldan ortasına ceza sahasında müsait durumdaki Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, gol geçersiz sayıldı. VAR incelemesinin ardından hakem Erkan Özdamar, gol kararı verdi: 1-0.

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