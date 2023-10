Haber: Dinçer Karacalar

Antalyalı Nazmiye Demir (78) ile oğlu Ali Demir (50) kalp yetmezliği nedeni ile aynı gün, girişimsel kalp kapak tedavisi yöntemi olan Mitraclip Yöntemi ile yaşama yeniden tutundu. İşlemi gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş, “Nazmiye hanım on beş yıllık hastamız. Daha önce kalp yetmezliği nedeniyle kalbine pil takmıştık. 2013 yılında ise ciddi kalp yetmezliği şikayetleri nedeni ile Mitraclip işlemini ilk uyguladığımız hastalardan oldu. İleri kalp yetmezliği bulunan hastaların çok azı beş yılı geçer, ancak Nazmiye teyze yaklaşık on yılı tamamladı. Bunun en büyük nedeni tabii ki, hastaların kendilerine iyi bakmaları. Zamanlar kalbin büyümesine bağlı olarak yeniden kaçak oluşabiliyor. Biz bu vakada Mitraclip işleminin dayanıklılık süresini de gözlemleme şansı bulduk. İşlem sonrası 10 yıl hastanın ciddi sorun yaşamadan hayatını devam ettirmesi önemli bir başarı. Son dönemde yeniden ciddi nefes darlığı şikayeti başlayınca ileri seviyeye ulaşan kaçağı kapatmak için yeni bir işlemin yerinde olacağına karar verdik. Oğlunda da kalp yetmezliğine bağlı ciddi kaçağın yanı sıra ciddi ritim problemleri oluyordu. Son zamanlarda hastane yatışları da sıklaşmaya başlayınca aynı zamanda ameliyat riski de olduğu için aynı tedaviyi Ali beye de uygun gördük. 9 Ekim tarihinde her iki hastamıza da gerçekleştirdiğimiz işlem son derece başarılı geçti. Önce Nazmiye hanımı daha sonra da Ali beyi aldık işleme. Aynı gün, aynı hastanede, aynı odada olmaları onlara moral ve güç de kattı. 10 Ekim tarihinde de hastalarımızı taburcu ettik. Onlara sağlıklı bir ömür diliyoruz. “ dedi.



İşlem sonrası duygularını ifade eden anne – oğul, ortak şikayetler yaşadıklarını ancak işlem sonrası aynı gün yeniden doğduklarını ifade ettiler.



İLERİ YAŞTAKİ KALP KAPAK HASTALARINA AVANTAJ SAĞLIYOR

İleri yaştaki hastalarda cerrahi müdahalenin riski olabileceğini aktaran Doç. Dr. İsmail Ateş, “Mitral kapaktaki problemler yaş grubu yüksek hastalarda görülür ve bu durumda hastalara cerrahi müdahale yapılması son derece riskli oluyordu. Cerrahi olarak reddedilmiş hastalara Mitraclip Yöntemi ile müdahale edebiliyoruz.” Şeklinde konuştu.



İŞLEM SONRASI HASTALARIN HAREKET KAPASİTELERİ ARTIYOR



Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Ateş sözlerine şöyle devam etti;

“İşlem sonrasında hastaların öncelikle kalbe bağlı nefes alamama, nefes düzensizliği yakınmalarında azalma meydana geliyor. Kalp büyümesi duruyor ve hastaların hareket kapasitesi arıyor. Mitraclip metodu anjiyo yöntemiyle uygulanıyor. Göğüste hiçbir kesinin olmadığı, kasıktan yapılan bu işlem 1-1,5 saat sürüyor. Bu yöntemle aynı anjiyo gibi sağ kasıktaki toplardamardan girerek mandallama yöntemi ile mitral kapak tamiri yapıyoruz. Mitral kapak ön ve arka yapraktan oluşuyor. Anjiyo metoduyla kateterle kasık toplardamarından girilip, karın içindeki büyük toplardamara geçilerek kalbe ulaşılıyor. Sonrasında damar içindeki kateter kanalıyla mitral kapak seviyesine kadar mitraclip cihazı ulaştırılıyor. Mitraclipin kanatları bu noktaya ulaştığında açılıyor. Problemli olan kalp kapak kısımları Mitraclipin kanatları altına alınıyor ve hedeflenen kapak yapısı sağlanınca dikişler karşılıklı olarak tutturuluyor. Bu noktada kapakta yeterli kapanma sağlandığı test ediliyor. Bu şekilde kapak tamir edilmiş oluyor ve hastalar 1 gün sonra normal hayatlarına dönmek üzere taburcu ediliyorlar.”