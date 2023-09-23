ANTALYA AA- Kumköy Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak özel bir tersanedeki tekneler ve malzemelerinin bulunduğu alana sıçradı. Yangın kısa süre içinde ormanlık alana da yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangına, karadan çok sayıda yer ekibi, 8 arazöz ve 3 su ikmal aracı, havadan da 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.

Yangında tersanedeki bir tekne ve yapım malzemelerinin bulunduğu alan tamamen yandı. Yapım aşamasındaki 2 teknede hasar oluştu, 1 hektarlık alan zarar gördü.

Ekiplerin 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgede yangını söndürmeye çalışan balıkçı Ali Taş, yangının kuru ve otluk bölgede çıktığını söyledi.

Yangını duyduğunda bölgeye geldiğini belirten Taş, "Palmiyelerin olduğu alanın yandığını söylediler. Buraya tekneleri kurtarmaya geldik. Alev bir anda yükselmeye başladı. Tekneleri kurtarmaya çalışırken elektrik direklerinin orada çok büyük bir patlama sesi geldi ve alevlerin ormana sıçradığını gördük." diye konuştu.

Yangında teknesi yanan Alper Karaç ise "Teknemizin 2-3 aylık işi vardı. Yangın olduğu haberi geldi. Maalesef teknemiz yandı. 2,5 milyon liralık zararımız oluştu. Bir yıllık emeğimiz bir saatte kül oldu. Allah'tan diğer teknemizi kurtardık. Cana gelmedi, önemli olan o." dedi.