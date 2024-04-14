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Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol'dan sınır birliklerine bayram ziyareti

Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol'dan sınır birliklerine bayram ziyareti

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen avukat Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirmiş, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva yaralanmıştı.

Şüphelilerden tekniker A.A'nın ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Anet A.Ş'nin Genel Müdür Vekili B.S, mekanik mühendisi O.E, Anet iş güvenliği uzmanı M.A, taşeron bakım şirketinin sahipleri R.T. ve S.T, şirketin bakım ve otomasyon amiri S.Y, mekanik bakım sorumluları S.K, K.K, O.K, Ö.E, makine teknisyeni H.A. ile iş güvenliği uzmanı T.Ü.A. gözaltına alındı.

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