Kırmızı-beyazlı kulüple iki yıllığına anlaşan Alex için kentteki bir otelde imza töreni düzenlendi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, törende yaptığı konuşmada, Türk futbolunda örnek kişiliğiyle iz bırakan Alex'i, teknik direktör olarak yeniden ülkeye kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Boztepe, Antalyaspor'un hedeflediği başarılarda Alex'e inandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Alex ile iki yıllık sözleşme imzalıyoruz. Kendisiyle birlikte başarılarla dolu iki yıl geçireceğiz. Toplantılar yapıyoruz. Futbol mühendisliğine başladık. Önerdiği oyuncularla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Transfer engelini kaldıracağız. Bütçemize uygun en ideal kadroyu oluşturacağız. Antalyaspor ligde kalmak için oynamayacak. Antalyaspor'un her zaman hedefi olacak, çıta yüksek olacak."

Alex de Souza ise çok sevdiği Türkiye'ye bu kez teknik direktör olarak geldiği için yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Kendisine inanan Antalyaspor camiasına teşekkür eden Alex, kendisini evinde gibi hissettiğini ifade etti.

Brezilyalı çalıştırıcı, Antalyaspor'da başarılı olmak için iyi hazırlandığını vurguladı.

Derinden inceleme fırsatı bulduğunu söylediği takımın Nuri Şahin ile Sergen Yalçın dönemlerinde sergilediği performans hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunu aktaran Alex de Souza, kırmızı-beyazlıların Brezilyalı kalecisi Helton Leite ve diğer oyuncularla görüştüğünü, en iyi kadroyu oluşturmak istediklerini söyledi.

Semih Şentürk ekibinde değil

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Alex, Semih Şentürk'ün ekibinde yer almayacağını ancak Mehmet Aurelio'nun yardımcılarından biri olduğunu açıkladı.

Alex, teknik direktörlük kariyerinin başında olmasına rağmen dersine iyi çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Antalyaspor benimle iletişime geçtikten sonra bunu kaçırmak istemedim. Karşılıklı değerlendirmeler sonucunda böyle bir anlaşmaya vardık. Güçlü, mücadeleci, taraftarı koşarak tribüne getirtecek bir kadro oluşturmak istiyoruz. Şehir dışından bile insanların izlemeye geldiği bir Antalyaspor hayalim var. İyi oyuncuları Antalyaspor'a getirmek istiyoruz. Antalyaspor'da olmak isteyen oyuncuları transfer etmek istiyoruz."

"Zico, Parreira ve Lazaroni ile konuştum"

Alex de Souza, Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico ile görüşüp görüşmediği sorusunu ise "Tabii ki de konuştum. Hoca olarak çalışma arzusunda olduğumdan bunun için emek verirken Parreira, Zico, Lazaroni ile konuştum. Onların fikirlerine her zaman değer verdim. Türkiye'de tecrübeli hocalarımızla da görüşmelerim oldu. Bu süreç içerisinde ben bu yolun başında olduğum için tecrübelerinden tabii ki de faydalanıyorum her zaman. Benim kariyerim boyunca da öyle olacak." diye yanıtladı.

"Antalyaspor'da olmaktan mutluyum"

Futbolcuyken Türkiye'den ayrıldığı dönemin hatırlatıldığı Alex, ülkeye teknik direktör olarak dönmenin kendisinde motivasyon kaynağı oluşturup oluşturmadığının sorulması üzerine şöyle konuştu:

"O motivasyon içimde her zaman vardı. Tabii ki buradan ayrılırken üzgün ayrıldım ama buradan giderken insanların bana yaşattığı o duygular, burada yaşadıklarım, buradan benim mutlu ayrılmamı sağladı. Bir taraftan böyle bir fırsat geldiği için tabii ki mutlu oldum. Burada bulunduğum süre içerisinde yaşamış olduğum iyi hisleri, iyi hatıraları devam ettirmek istiyorum. Bana bu hisleri yaşattıkları için Türk halkına teşekkür ediyorum."

Bir basın mensubunun Alex'e Antalyaspor'u teknik direktörlük kariyerinde "basamak" olarak görüp görmediği sorusu üzerine, Antalyaspor Başkanı Boztepe bu kelimeye tepki gösterdi.

Bunun üzerine konuşan Alex de "Benim cevabım buna çok basit. Başkan, burada çok haklı bir tepki verdi. Benim burada bir sözleşmem var. Sözleşme gereği olarak Antalyaspor'da hocalık kariyerimi sürdüreceğim ve her gün kendimi geliştirerek, takımımı geliştirmeye, iyi sonuçlar almaya çalışacağım. Gelecekle ilgili bir şey söylemek şu an için doğru olmaz. Gün gün bakacağız, sabahtan akşama kadar bütün emeğimizi, bütün mücadelemizi Antalyaspor için vereceğiz. Mesela ben Brezilya'da oynarken Türkiye'de kariyerime başlayacağımı hiç düşünmemiştim. Fenerbahçe'ye geldikten sonra da Türkiye'de kariyerimi sonlandıracağımı düşünmüştüm. Buradan futbolda hiçbir şeyin planladığınız gibi gitmediğini anlayabilirsiniz. Dolayısıyla ben burada mutluyum. Antalyaspor'da olmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Alex ile Boztepe, sembolik olarak sözleşme imzalayıp poz verdi.