Haber: Damla Oya Erman

MÖ 74 yılında Roma Cumhuriyeti tarafından ilhak edilen bu antik Bithynia şehri, ticaretin önemli bir merkezi olarak gelişmiş ve kendi parasını basarak yerel yönetimde otonomi sağlamıştı.

Konuralp, Türkiye'deki modern gün konumu olarak bilinen bu şehir, 19. yüzyılda yeniden keşfedilmiş ve Düzce Üniversitesi arkeoloji bölümü tarafından gerçekleştirilen son kazılarla daha fazla bilgi ortaya çıkarılmıştır.

Kazılar, şehrin Hellenistik bir polis özellikleri sergilediğini göstermektedir. Şehir duvarları, surlar içindeki bir kapı, açık hava tiyatrosu, su kemeri ve Roma köprüsü gibi kalıntılar gün yüzüne çıkmıştır. Özellikle "Kırk Merdivenler" olarak bilinen tiyatro üzerine yapılan son arkeolojik çalışma, Hellenistik dönemde inşa edilen ve daha sonra Roma döneminde genişletilen bir yapı üzerine odaklanmıştır.

Çalışma, tiyatro ekseni ortasındaki portikonun bir odasında bulunan bir mozaik kalıntısını ortaya çıkardı. Bu oda, geometrik bir çiçek deseni ile kaplı bir mozaikle süslenmiş dikdörtgen bir yapıdır. Mozaik, bir çam ağacının her iki tarafında bulunan bir çift aslanı tasvir etmektedir. Ağaçtan sarkan bir timpanum (bir davul veya tamburin) ve sol dalda bir pan flüt de betimlenmiştir.

Araştırmacılara göre, bu oda Dionysus kültüne adanmıştı. Dionysian geçit törenlerinde, Silenus ve maenadların müzik aletleri çalarak katıldığı biliniyor. Düzce Üniversitesi arkeoloji bölümü tarafından yürütülen kazılar, antik Prusias ad Hypium'un zengin tarihini günümüze taşımak için önemli bir katkı sunmaktadır.