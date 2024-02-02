Apple, 2024 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul ettiği 30 Aralık 2023'te sona eren üç aylık döneme ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artışla 119,6 milyar dolara yükseldi. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 117,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin geliri, 118 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerine çıkarken, son bir yıldaki ilk artışını kaydetti.

Öte yandan şirketin önemli pazarlarından Çin'deki satışları ise yüzde 13 azalış gösterdi. Apple'ın hizmet gelirleri ise 23,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Apple'ın net karı ise geçen yılın son üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 33,9 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı 2022'nin aynı döneminde yaklaşık 30 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Firmanın hisse başına karı da söz konusu dönemde 1,88 dolardan 2,18 dolara yükseldi.

iPhone ve Mac satışları arttı, iPad satışları düştü

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon ve bilgisayar satışları artarken, tablet satışları azaldı.

iPhone satışlarının tutarı Ekim-Aralık 2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 6 artarak 69,7 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde Mac satışları yüzde 0,6 artışla 7,8 milyar dolara çıkarken, iPad satışlarının tutarı da yüzde 11 azalışla 7 milyar dolara düştü.

Meta kar payı dağıtacağını duyurdu

Meta'nın ekim-aralık dönemine ait bilançosuna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak 40,1 milyar dolara çıktı. Şirket, bir önceki senenin aynı döneminde 32,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 201 artışla 14 milyar dolara yükseldi. Şirket, bir önceki yılın son çeyreğinde 4,6 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Meta'nın 2023 genelinde elde ettiği gelir de yıllık bazda yüzde 16 yükselişle 134,9 milyar dolar olarak hesaplanırken, net karı da yüzde 69 artarak 39,1 milyar dolar oldu.

Şirketin 2022'nin dördüncü çeyreğinde 1,76 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 5,33 dolara ulaştı.

Meta öte yandan, 26 Mart 2024 tarihinde, 22 Şubat 2024 itibarıyla kayıtlı hissedarlara hisse başına 50 sent nakit temettü ödeyeceğini duyurdu. Şirket ayrıca, bu yıl ilk çeyrekte 34,5 ila 37 milyar dolar arasında gelir beklediğini açıkladı.

Facebook'un aktif kullanıcı sayısı artmaya devam etti

Meta çatısı altındaki Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısı, bu dönem de artışını sürdürdü.

Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı, geçen yıl aralık ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 6 artarak 2,11 milyara yükseldi. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 3 artışla 3,07 milyar oldu.

Şirketin çalışan sayısı 31 Aralık 2023 itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 22 azalarak 67 bin 317'ye düştü.

Amazon'un geliri beklentileri aştı

ABD'li e-ticaret devi Amazon da geçen yıl ekim-aralık dönemine ait bilançosunu yayımladı.

Buna göre, Amazon'un 2023'ün son çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 14 artarak 170 milyar dolara ulaştı.

Piyasa beklentileri, şirketin 166 milyar dolar gelir açıklaması yönündeydi. Şirketin net satışları, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 149,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Amazon'un net karı da geçen yıl son çeyrekte 10,6 milyar dolara çıktı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 278 milyon dolar kar elde etmişti.

Şirketin 2023 genelinde elde ettiği gelir 574,8 milyar dolar olurken, Amazon'un net karı da aynı dönem de 30,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

E-ticaret devinin hisse başına net karı ise 2023'ün son çeyreğinde 1 dolar olarak hesaplandı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde hisse başına 3 sent kar açıklamıştı.

Amazon öte yandan, bu yılın ilk çeyreğinde 138 ila 143,5 milyar dolar arasında gelir beklediğini duyurdu.