Haber: Damla Oya Erman

S9 SiP çipine dayanan ve 399 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olacak Apple Watch Serisi 9, Cupertino, California'daki Apple etkinliğinde diğer yaklaşan ürünlerle birlikte tanıtıldı. Teknoloji devi, Apple Watch Serisi 9'u gelecek Cuma günü kullanıma sunmaya başlayacak.

Tüketiciler, Seri 9 akıllı saatlerine baktıklarında, Apple'ın Ekim ayında kullanabilecekleri belirli işlevleri çalıştırmak için kullanabilecekleri "Çift Dokunma" hareketini eklediğini görecekler. Şirkete göre, bu, "bir uygulamadaki ana düğmeyi kontrol eder" ve şarkının duraklatılması veya telefon görüşmesi yapılması gibi işleri dokunmaya gerek kalmadan yapmayı mümkün kılar.

Özelliği kullanmak için giyenler, "başparmak ve işaret parmağını hızlıca iki kez bir araya getirerek cihazda en yaygın yapılan birçok işlemi gerçekleştirmek için işlem yapabilirler," dedi Apple.

California merkezli şirket, Apple Watch Serisi 9 için Siri'nin yeteneklerini artırdı ve ona yeni sağlıkla ilgili özellikler ekledi.

Ekran için, Apple, Seri 9'un güneşli ortamlarda daha iyi okunabilirlik için 2 bin nit parlaklığa ulaşabileceğini söyledi.

Akıllı saat ayrıca widget'lar için Smart Stack'e, çeşitli bisikletle ilgili araçlara Bluetooth aracılığıyla bağlanma ve gündüz geçirilen zamanı takip etme yeteneğine sahip olacak. Bunlar, Apple'a göre WatchOS 10 ile birlikte gelecek.

Bu arada, teknoloji devi saat kayışlarına büyük bir değişiklik getirdi, deriyi sona erdirerek ve microtwill FineWoven'i tanıtarak. Şirketin benzer şekilde süet gibi hissettirmesi gerektiğini söylediği bu tekstil, Manyetik Bağlantı ve Modern Toka seçeneklerinde kullanılacak.

Müşteriler "ilk kez herhangi bir Apple Watch için karbon nötr bir seçenek seçebilirler," dedi şirket.

41 mm ve 45 mm boyutunda sunulan Apple Watch Serisi 9, alüminyum kasada yıldız ışığı, gece yarısı, gümüş, kırmızı ve pembe dahil olmak üzere bir dizi renk seçeneği sunuyor. Paslanmaz çelik için tüketiciler altın, gümüş veya grafitten seçim yapabilirler.

Yeni Seri 9 akıllı saatin siparişleri şirkete göre Salı günü açıldı.

Ayrıca, teknoloji devi iPhone 15'i de açıkladı, bu da Salı günkü "Wonderlust" etkinliğinde merkezi rolü oynadı. Modellere göre fiyatlar değişiyor, iPhone 15 799 dolar, iPhone 15 Plus 899 dolar, iPhone 15 Pro 999 dolar ve iPhone 15 Pro Max 1,299 dolar.

Apple Watch Ultra'nın ikinci versiyonu da duyuruldu.