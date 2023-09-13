Haber: Mert Osman Erman

1960'lardan beri üzerine titizlikle incelenen bir olayda bu gibi ayrıntılar göz önüne alındığında, Landis'in anlatısı, yıllarca her türlü kanıtı inceleyen kişiler için büyük ve beklenmeyen bir gelişmedir. Suikasta kaç tetikçinin karıştığı, sonunda kimin sorumlu olduğu ve başkanın kaç kurşunun isabet ettiği konusundaki komplo teorileri suikastın gerçeklerinin resmi versiyondan farklı olduğu fikri, bazı tarihçilere göre ülkenin hükümetine olan güvensizliğini tetikledi.

Paul Landis'in anlatısı, bazı bakış açılarına göre ya hiçbir şeyi değiştirmez ya da her şeyi değiştirir.

Kitabı "Son Tanık," suikastla ilgili sürekli bir ulusal takıntıyı daha da körükleyecektir.

Bu yeni bilgi, suikastın temel gerçeklerinin bu noktada iyi bilindiği ve sabitlendiği bir noktada gelir.

22 Kasım 1963 tarihinde, Başkan Kennedy'yi, First Lady Jackie Kennedy'yi ve Teksas Valisi John Connally Jr. ve karısını taşıyan bir cip, Dallas'taki Dealey Meydanı'nda ateşlenen bir dizi kurşunun sesi eşliğinde ilerliyordu.

Başkan Kennedy başı ve boynu vuruldu ve Vali Connally sırtından vuruldu. Yetkililer her ikisini de yakındaki Parkland Anı Hastanesi'ne yetiştirdi, burada Başkan Kennedy'nin öldüğü açıklandı. Vali hayatta kaldı. Suikasti araştırmak için hükümet bir inceleme yapmış olan Warren Komisyonu raporu, Lee Harvey Oswald'ı tek tetikçi olarak tanımladı. Balistik kanıtlar bu sonucu doğrulamıştır. Oswald, suikastın hemen ardından polis gözetimindeyken vurularak öldürüldü.

Rapor ayrıca, bir kurşunun daha sonra Vali Connally'nin hastane seddi üzerinde bulunduğunu sonuçlandırdı.

O zamanlar, kimse bunun nereden geldiğini bilmiyordu. Ancak komite sonunda kurşunun doktorların Vali Connally'yi tedavi etmek için yarıştığı sırada yerinden çıktığı sonucuna vardı.

Resmi rapora şüpheyle bakan bazı insanlar uzun zamandır tek kurşuna odaklanmış, bu kurşunun iki ayrı adamın birçok yaralanmasına nasıl neden olduğuna inanmakta zorlandı.

Landis'in anlatısı, bu kurşunun yerini bilmemesi ve Warren Komisyonu'nun onu hiç görüşmemesi nedeniyle dehşet yaratmıştır. Bu konuda hiçbir resmi rapor olmadan yazmadı.

"O, tamamen uykusuzdu ve hala çalışmak zorundaydı ve ciddi travma sonrası stres bozukluğu yaşıyordu," dedi James Robenalt, Landis'i kamuya açıklamaları için hazırlayan bir tarihçi ve Kennedy uzmanı olan kişi.

"Kurşunu unuttu," dedi, Landis hakkında önemli zaman harcayan Robenalt, hatıralarını hakkında röportajlar yaparak ve son zamanlarda Vanity Fair'de yayınlanan bir makaledeki anlatıyı çözümleyerek söyledi.

"O, devam eden olayların içinde tamamen meşguldü."

Yıllar boyunca, suikastı veya onun ateşlediği komplo teorilerini okumakt

an kaçındı - ta ki hikayesini dünyaya anlatmaya hazır olduğuna karar verene kadar.

Landis'in anlatısı, onu şiddetle destekleyen ve suikastın "tek kurşun" teorisini zayıflattığına inananlar gibi çok ciddi kuşkuculara da sahiptir.

Clint Hill, Başkan Kennedy'yi korumak için Kennedy'nin arabasının arkasına atladığı ünlü bir ajan olan bir meslektaşıdır ve Landis'in anlatısına inanmamaktadır.

"Her türlü delili, ifadeyi, olayları kontrol ettiyse, bunlar birbiriyle uyuşmuyor," dedi Hill NBC News'e. "Bunu başkanın sedirine koymaya çalışıyor olmasının hiçbir anlamı yok."

Bu nedenle Paul Landis'in anlattıkları, olaya yeni bir gizem getirip getirmediği veya sadece mevcut gerçekleri doğrulayıp doğrulamadığı hemen hemen önemli değildir.