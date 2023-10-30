Haber: Damla Oya Erman

Etkinliğin web sitesinde "Korkunç Hızlı" reklamının yanı sıra Finder sembolünün görünmesi, bu etkinlikte yeni Mac ürünlerinin gün yüzüne çıkabileceğine dair spekülasyonları artırdı.

Finder, Apple tarafından Mac'lerin "ana üssü" olarak tanımlanıyor ve bu araç, kullanıcıların Mac'lerinde neredeyse her şeye erişim ve düzenleme yapmasına olanak tanır.

Etkinlik, bir hafta önce resmi olarak duyuruldu ve Apple, sonbaharda düzenlediği ikinci etkinliği olarak karşımıza çıkıyor. Önceki etkinlik olan "Wonderlust," Eylül ayının ortalarında gerçekleşmiş ve iPhone 15'in tanıtımına sahne olmuştu.

Bloomberg'in raporlarına göre, 24 inçlik ekranlı iMac'in yeni versiyonu bu etkinlikte tanıtılabilir. İddialara göre iMac'in tasarımı mevcut seçeneklerden farklı olabilir.

Ayrıca, Apple'ın yakın gelecekte müşterilerine yeni 14 ve 16 inçlik MacBook Pro seçenekleri sunmayı düşündüğü de söyleniyor. Bu yeni cihazlarda M3 çipinin bir versiyonunun kullanılması bekleniyor, ki bu da işlem gücünün artmasını sağlayabilir. İşte bu M3 Pro ve M3 Max modelleri, "Korkunç Hızlı" etkinliği sırasında tanıtılabilir.

Etkinlik, Apple'ın dördüncü çeyrek performans açıklamasından önce gerçekleşecek ve Pazartesi günü saat 20.00'de Doğu Zamanı'nda başlaması bekleniyor.

Apple'ın CFO'su Luca Maestri, Ağustos ayının başlarında yatırımcılara ve analistlere yaptığı açıklamada, "Eylül çeyreği yıllık gelir performansımızın, makroekonomik görünümümüzün, şu anki çeyrek için tahmin ettiğimizden kötüleşmediği varsayılarak Haziran çeyreğiyle benzer olmasını bekliyoruz" demişti.

Apple, ilk üç çeyrek boyunca ürün ve hizmetlerinde toplam 293.79 milyar dolarlık net satış elde etti ve bunun içinde Mac segmentinden 21.74 milyar dolarlık gelir bulunuyor. Şirketin dokuz aylık net geliri ise 74.04 milyar dolar oldu.

Apple'ın piyasa değeri ise Cuma günü itibariyle yaklaşık 2.6 trilyon dolar civarında seyrediyordu. "Korkunç Hızlı" etkinliği, Apple hayranlarının heyecanla beklediği yeni ürünlerin ve güncellemelerin tanıtılacağı bir platform olacak gibi görünüyor.