İstanbul

Haftanın aksiyon filmlerinden "Aquaman ve Kayıp Krallık", Aquaman'in intikam arayışı içindeki Black Manta ile savaşını beyaz perdeye taşıyacak.

James Wan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde, başrolleri Jason Momoa, Patrick Wilson ve Amber Heard paylaştı.

Film, güçlü düşmanını yenmek isteyen Aquaman'ın, Atlantis'in eski Kralı, hapisteki üvey kardeşi Orm ile ittifak kurmasını ve iki kardeşin krallıklarını koruyup, dünyayı büyük bir yıkımdan kurtarmak için anlaşmazlıklarını bir kenara bırakmalarını işliyor.

"Kadınlara Mahsus"

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu, senaryosunu Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun kaleme aldığı "Kadınlara Mahsus", kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen 8 kadının hikayesini odağına alıyor.

Yapımın oyuncu kadrosunda, Melisa Aslı Pamuk, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Müjde Uzman, Şebnem Sönmez, Elifcan Ongurlar, Başak Parlak, Merve Çağıran, Cemre Cansaatçi, Yurdaer Okur ve Ertan Saban yer aldı.

Film, hayatlarındaki erkeklerle ilişkilerinde sorunlar yaşayan, artık kendilerini büyük bir çıkmazda hisseden birbirini tanımayan 8 kadının, kadınlara mahsus bir kampta bir araya gelmesi sonucu yaşadıklarını ele alıyor.

"Ferrari"

Lüks spor otomobil şirketi Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin hikayesinin anlatıldığı "Ferrari", 1957'de Ferrari'nin Mille Miglia yarışına katıldığı dönemi konu ediniyor.

Michael Mann'ın yönettiği filmin başrollerinde Adam Driver, Penelope Cruz ve Shailene Woodley rol aldı.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Enzo Ferrari'nin, eşi Laura ile sıfırdan inşa ettiği şirketi 1957 yılında iflasla karşı karşıyadır. Ferrari, bir yandan iflas sorunuyla uğraşırken, bir yandan da fırtınalı bir evlilik, bir oğullarının yası ve diğerinin tanınmasıyla mücadele eder. Hayatının bu zorlu sürecinde Enzo Ferrari, kayıplarını karşılamak amacıyla, ikonik yarış Mille Miglia'ya katılmaya karar verir."

"Cenazemize Hoş Geldiniz"

Neslihan Yeşilyurt yönetmenliğinde vizyona giren yerli komedi filmi "Cenazemize Hoş Geldiniz", nişan günlerinde kendilerini akla gelmeyecek olayların içinde bulan bir çiftin hikayesini anlatıyor.

"Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri"

Haftanın bir diğer komedi filmi "Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri", hayatına birini almaya hazırlanan bir adamın bu süreçte yaşadığı maceraları işliyor.

Toygan Avanoğlu, Hüseyin Avni Danyal ve Pelin Orhuner'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmenliğini Ersoy Güler üstlendi.

"Aniden"

Melisa Önel'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Aniden", 40 yaşında, bir anda koku duyusunu kaybeden bir kadının tekrardan kendini bulabilmek için bir anda ortadan kaybolmasını anlatıyor.

Filmde başrolleri Defne Kayalar, Öner Erkan ve Şerif Erol paylaştı.

"Orman Çetesi: Dünya Turu"

Animasyon tutkunlarının ve çocukların ilgisini çekecek "Orman Çetesi: Dünya Turu", büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olan ormanı korumak için harekete geçen Orman Çetesi'nin maceralarını konu ediyor.

"Dejar: Cin Vahşeti"

Raziye Sultan'ın yönettiği yerli korku filmi "Dejar: Cin Vahşeti", büyü ve cinlerin lanetiyle boğuşan bir ailenin yaşadığı olayları aktarıyor.