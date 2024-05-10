İstanbul

Ebubekir ve Hatice Erkal'ın 6 çocuğunun en büyüğü olan Erkal, 10 Ekim 1966'da Erzurum'un Narman ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve ortaokulu Narman'daki 18 Mart İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Narman Lisesi'nde okuyan Erkal, ilkokuldan itibaren bağlama, mandolin ve flüt çalarak kendi kendine müzik yapmayı öğrendi. Liseden sonra solfej ve nota dersleri alan sanatçı Ankara'nın çeşitli yerlerinde sahneye çıktı.

"İbrahim Güzelses" adıyla 1984'te Erzurum türkülerini seslendirdiği "Sarhoş Baki" albümünü çıkaran Erkal, albüm yeterince ses getirmeyince İstanbul'da garsonluk yaptı, piyanist ve udi olarak hayatını kazanmaya çalıştı.

"Tutku" müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı

Kendi adıyla çıkardığı ilk albümü "Tutku"yu 1994'ün ilk ayında yayımlayan sanatçı, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erkal, albümden elde ettiği başarının ardından, garsonluk yaptığı restoranda solist olarak sahne almaya başladı.

İbrahim Erkal, 1995'te çıkan "Sıra Bende/Aklımdasın" adlı albümündeki "Aklımdasın" şarkısıyla hayran kitlesini katladı. Sanatçı, 1996'nın temmuz ayında çıkardığı "Gönlünüze Talibim" albümündeki "Unutmayacağım" ve "Canısı" şarkılarının kazandığı başarıyla ise müzik dünyasında uzun süre kendinden söz ettirdi.

Aynı albümde yer alan "Erzurum'a Gel" türküsüne çekilen klibin ardından başarısını perçinleyen sanatçı, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 1997'de "En İyi Söz" ve "En İyi Arabesk-Fantezi Erkek Sanatçı" ödüllerini aldı.

Adını şarkılarından alan "Canısı" ve "Sırılsıklam" dizilerinde başrol oynadı

Erkal, yönetmenliğini Temel Gürsu'nun üstlendiği "Canısı" isimli televizyon filminde Emine Ün ile başrolü paylaştı. 1997'de yayınlanmaya başlayan ve 1998'de sona eren dizi, 26 bölüm izleyiciyle buluştu.

Sanatçının başrolünde oynadığı "Sırılsıklam" adlı televizyon dizisi 1998'de izleyiciyle buluştu. "De Get" adlı albümünü 2000'de müzikseverlerin beğenisine sunan Erkal, 2001'de "Su Gibi", 2002'de "Aşkname", 2004'te "Gönül Limanı", 2006'da "Yüreğinden Öpüyorum", 2008'de "Aranağme", 2011'de "Burnumda Tütüyorsun", 2015'te ise "Ömrüm-Nefes 1" adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Erkal 2002'de ise "Ben Bu Şöhreti Sevmedim" adlı kitabı kaleme aldı.

Kendi besteleri dışında sadece anonim eserlere albümlerinde yer veren sanatçı, besteciliğiyle de müzik piyasasında önemli bir yere sahipti. İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Metin Şentürk, Soner Arıca, Zara, Alişan, Gökhan Özen, Burhan Çaçan ve Mine Koşan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim Erkal'ın şarkılarını yorumladı.

Başarılı sanatçı, 2003'te Filiz Akgün ile evlendi. İkilinin kızları Dilara Hatice 2004'te, oğulları Erenalp ise 2005'te dünyaya geldi. Erkal'ın küçük kızı Elif Su ise sanatçının beyin kanaması geçirdiği tarihten 12 gün önce doğdu.

Evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybeden ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçiren sanatçı, 12 Nisan'da tedavi altına alındı. Sanatçı, 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

Sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"Hürmet" albümü

Milyonu aşan albüm satışları ile arabesk-fantezi müzik türünde önemli isimlerden biri olan İbrahim Erkal, üzerinde titizlikle çalışılan ve iki yılı aşkın sürede tamamlanan "Hürmet" adlı saygı albümüyle yad edildi.

Ulus Müzik etiketi ve İz Müzik dağıtımı ile mart ayında Plak (LP) ve CD formatında dinleyiciyle buluşan albümün prodüktörlüğünü İskender Ulus yaptı.

40'tan fazla sanatçı ve grubun yer alacağı projenin ilk albümü "Hürmet"te pop müzik yorumcuları Erkal'ın eserlerini yorumladı. "Hürmet II" albümünde yeni nesil alternatif sanatçı ve gruplar, "Hürmet III" albümünde ise Erkal ile aynı dönem sahne alan isimlere yer verilecek.