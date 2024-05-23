Arap Bankalar Birliği Genel Sekreteri Wissam H. Fattouh, Türkiye'ye yatırım yapmak için pek çok talep aldıklarını ve Arap bankalarının Türkiye'ye ilgi gösterdiğini belirterek, "Türkiye, güçlü bankacılık sistemine sahip. Birçok Arap bankacının Türkiye'deki bankacılık sisteminin başkanıyla temas kurmaya çalıştığını görüyoruz." dedi.

Fattouh, Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'nde AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin büyük bir ülke ve G20'nin bir üyesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin ekonomisinin her zaman geliştiğini ve büyüdüğü söyledi.

Arap Bankalar Birliği'nde Arap ülkelerinden 20 üyenin olduğunu aktaran Fattouh, "Türkiye'ye yatırım yapmak için pek çok talep alıyoruz. Rakamlara bakarsanız, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki 72 milyar dolarlık ticari işbirliğinin, ithalat ve ihracatın da çok yüksek olduğunu görebilirsiniz. Arap bankaları bu yüzden Türkiye'ye ilgi gösteriyorlar." diye konuştu.

Fattouh, Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'nde Bahreyn'in en büyük bankalarından biri ile görüşme yaptığını belirterek, "Bu bankanın aslında Libya'da yatırımları da var. Konuştuğum kişi bankanın CEO'suydu. Az önce bana Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini söyledi." diye konuştu.

Kalkınma Yolu Projesi'nin çok fazla istihdam yarattığını ve ticareti değiştirdiğini ifade eden Fattouh, "Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'ndeki Arap dünyasından katılımcılar ikili işbirliği yoluyla yapmak konusunda çok heyecanlı. Yani temel olarak, Birliğe üye ülkeler tarafından artan bir ilgi var. Halihazırda Türkiye'de faaliyet gösteren başka bankalarımız da var." açıklamasını yaptı.

Fattouh, First Abu Dhabi Bank PJSC’nin (FAB), Yapı ve Kredi Bankası AŞ’nin kontrol hissesini satın almak için Koç Holding ile yaptığı ön görüşmelere de değinerek, şunları kaydetti:

"FAB, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin ikinci büyük bankası. Çok fazla fizibilite çalışması yapıyorlar. Türkiye'de yatırım yapmak için çok fazla fırsat görüyorlar. Bu yüzden planlama yapıyorlar. Prosedürlerinin ne olduğunu, tam olarak ne yapmak istediklerini söyleyemem. Süreç henüz tamamlanmadı ama Türkiye'deki bankalardan birini satın almayı planlıyorlar. Bence bu onlar için çok iyi. Bankanın çok büyük miktarda mevduatları var ve varlıkları çok büyük. Bu nedenle Türkiye'ye gelip yatırım yapmaya ve Türkiye'deki bankalardan birini satın almaya karar verdiklerinde ne yaptıklarını iyi bildiklerini düşünüyorum. Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ekonomik ve bankacılık ilişkilerini bu banka açısından kolaylaştırmaya çalışıyoruz."

"Türkiye güçlü bankacılık sistemine sahip"

Türkiye'de banka sektöründe, dijital bankacılık ve fintech teknolojisinde uzmanlığın çok yüksek olduğunu aktaran Fattouh, "Bunlar bizim de öğrenmek istediğimiz bir şey. Bunun için Türkiye Bankalar Birliği ile birlikte Arap dünyasından Türkiye'ye ve Türkiye'den Arap dünyasına bazı heyetler ayarlıyoruz." dedi.

Fattouh, Türkiye ve Arap dünyasının kültür açısından birbirine yakın olmasının yatırıma avantaj sağladığını ifade ederek, "Arap dünyası ile Türkiye'nin arası çok yakın. Bu da seçkin yatırımcıların gelip Türkiye'ye yatırım yapma iştahını artıran bir şey." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki katılım bankalarının hızla büyüdüğünü de işaret eden Fattouh, katılım bankacılığında çok büyük gelişmelerin olduğunu ve Türkiye'de katılım bankacılığının gelişimine tanık olduklarını söyledi.

Fattouh, Türkiye'nin coğrafi olarak Orta Doğu ile Avrupa arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Arap dünyası ile Türkiye arasındaki ilişkiyi, ekonomik ve piyasa ilişkisini köprülemeye çok istekliyiz. Türkiye, güçlü bankacılık sistemine sahip. Birçok Arap bankacının Türkiye'deki bankacılık sisteminin başkanıyla temas kurmaya çalıştığını görüyoruz." açıklamasını yaptı.