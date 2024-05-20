Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, X platformundan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki yetkililerin elim bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran hükümeti ve halkına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Katar Emiri, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve mağfiret, yakınları için de sabır dilediğinde bulundu.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da X platformundan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve beraberindeki yetkililerin elim bir kazada hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran yönetimine ve halkına en içten taziyelerimi sunduğunu ifade etti.

Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarında sabır dilediğini aktaran Al Nahyan, bu zor koşullarda ülkesinin İran'la dayanışma içerisinde olduğunu teyit etti.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife de Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle İran lideri Ali Hamaney'e taziye telgrafı gönderdi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre Al Halife, telgrafta bu elim olay nedeniyle Hamaney ile İran halkına samimi taziye dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve merhamet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Umman Sultanı Tarık bin Heysem de Hamaney'e taziye mesajı yolladı.

Kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine samimi taziye dileklerini ileten Bin Heysem, Allah'tan merhumlara rahmet; yakınlarına sabır, Hamaney'i ve dost İran halkını her türlü kötülükten korumasını diledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir'e başsağlığı dileklerini iletti.

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da İran Cumhurbaşkanı'nın hayatının kaybetmesinin ardından Muhbir'e taziye telgraf gönderdi.