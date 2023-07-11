Ankara

CNN'nin özel haberine göre, Yale Üniversitesinde, Rusya'dan ayrılma taahhüdünde bulunan firmaların tutumlarına ilişkin yapılan çalışmada, muhbirlerden, sahadaki uzmanlardan, Rusya'da faaliyet gösteren öğrencilerden, kurumsal belgelerden ve basından edinilen bilgilerden yararlanıldı.

Yale Üniversitesinden Profesör Jeff Sonnenfeld, CNN'e verdiği demeçte, Hollandalı bira üreticisi Heineken, Unilever, atıştırmalık üreticisi Mondelez International ve ABD'li tütün şirketi Philip Morris gibi firmaların sözlerini yerine getirmediğini belirterek, "Hayal kırıklığı yaratmanın ötesinde utanç verici ve etik dışı." değerlendirmesini yaptı.

Sonnenfeld, bu şirketlerin kanunları olmasa da ahlaki kuralları çiğnediklerini vurgulayarak, kendi markalarına zarar verdiklerini savundu.

Söz konusu şirketleri "harp zengini" olarak niteleyen Sonnenfeld, tüketicilerin bu şirketleri destekleyerek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş makinesine" katkı sağladığını iddia etti.

Bu firmaların, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından kısa süre sonra Rusya'dan çeşitli yöntemlerle geri çekileceği sözü verdiği hatırlatılan çalışmada, söz konusu şirketlerin ülkedeki ticari faaliyetlerine devam ettiği ve istihdamı sürdürdüğü öne sürüldü.

Çalışmada, Rusya'ya sadece "temel" malları satma sözü veren Unilever'in diğer ürünleri satmaya devam ettiği kaydedildi.

"Çıkmıyorlar, ikiye katlanıyorlar"

Savaşın başlamasından sonra ülkeden ayrılma taahhüdü veren Heineken'in, Rusya'da hala 7 fabrikası ve 1800 çalışanı olduğu aktarılan çalışmada, firmanın ticari faaliyetlerini artırarak sürdürdüğü iddia edildi.

Yale Üniversitesi'nden Steven Tian, "Çıkmıyorlar, faaliyetlerini ikiye katlıyorlar." dedi.

Philip Morris'in ise Rusya'daki birkaç fabrika da dahil olmak üzere tahmini 2,5 milyar dolarlık varlığıyla Rusya'da kalan en büyük çok uluslu şirketlerden biri olduğu öne sürüldü.

Northwestern Üniversitesinden Tim Calkins, firmaların aldığı kararları uygulamanın ekonomik olarak kolay olmadığına işaret ederek, "Şirketlerin taahhütlerini yerine getirmek için çok fazla baskı hissetmediğinden şüpheleniyorum." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmışlardı

Heineken, 2022'de Rusya'ya ihracatı sona erdirdiğini ve Rusya'daki yatırımlarını durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

ABD'li tütün şirketi Philip Morris de 2022'de Rusya'daki yatırımlarını askıya almıştı.

AA