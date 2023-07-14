Arçelik, 2014-2022'de 1,65 milyon atık elektrikli ve elektronik eşyayı geri dönüştürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ev teknolojileri sektörünün öncü şirketlerinden Arçelik, sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemeyi ve vizyonunu paylaştığı 15. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

'Her Evde Sürdürülebilir Bir Yaşama İlham Vermek' temalı rapora göre şirket, 2014-2022 yılları arasında 1,65 milyon Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyayı (AEEE) geri dönüştürdü.

Eski ve yüksek enerji tüketen ürünlerden oluşan bu atıkların enerji verimliliği yüksek yeni ürünlerle değiştirilmesi sayesinde 434 GWh enerji tasarrufu sağlandı. Bu miktar, Türkiye'deki yaklaşık 54 milyon hanenin günlük elektrik tüketimine eş değer ve her biri 2,5 MW kapasiteli 69 rüzgâr türbininin yıllık enerji üretimine denk geliyor.

İnovatif teknolojileri ve enerji tasarrufu sağlayan operasyonları sayesinde 2019'dan bu yana 25 bin 964 ton CO2 emisyonu azaltımı (2022'de 7 bin 525 ton) ve 309 bin 592 GJ enerji tasarrufu (2022'de 94 bin 324 GJ) sağlayan Arçelik, 2050 yılında tüm operasyonlarında net sıfır emisyon hedefi ile karbonsuzlaştırmaya odaklanıyor.

- 'Net sıfır emisyon hedefimize daha da kararlı adımlarla ilerlemeyi sürdürdük'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, şunları kaydetti:

'Her evde sürdürülebilir bir yaşama ilham verme misyonumuz ve gezegenimize, faaliyet gösterdiğimiz toplumlara duyduğumuz sorumluluk bilinciyle inovatif çözümler geliştirmek üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki artış, enflasyon gibi küresel faktörler bizi sürdürülebilirlik hedeflerimizden alıkoymadı. Tam aksine net sıfır emisyon hedefimize daha da kararlı adımlarla ilerlemeyi sürdürdük. Geri dönüşümden emisyonlarımızı azaltmaya, ürün inovasyonundan kaynak verimliliğine birçok alanda attığımız adımları raporumuzda da paylaştık. Önümüzdeki dönemde de tüketicilerimize daha çevre dostu teknolojiler sunmak ve tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik odağında dönüştürmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz.'

- Sürdürülebilirlik projeleri

Verilen bilgiye göre, Arçelik, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi ve taahhüdü doğrultusunda 2022 yılı boyunca, Enerji Verimliliği projeleri kapsamında toplamda 94 bin 324 GJ enerji tasarrufuyla birlikte 7 bin 525 ton CO2 emisyonunu önledi.

Şirket, 2014-2022'de sadece atık ürünleri geri dönüştürerek yaklaşık 214 bin ton karbon emisyonunu engellerken, Türkiye'deki 10,2 milyon hanenin günlük tüketimi kadar su tasarruf etti. Küresel üretim operasyonlarında yeşil elektrik kullanımını yüzde 65'e çıkaran Arçelik, 2022 sonu itibarıyla toplamda 10.20 MW kurulu yenilenebilir enerji kapasitesine ulaştı.

İnovasyon alanında önemli ilerlemeler kaydeden Arçelik, 10 yıldır Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Sıralamaları'nda (WIPO) ilk 200 içerisinde yer alıyor. Ayrıca Arçelik, bu yıl ilk kez gönüllü olarak Avrupa Birliği Taksonomi raporlamasını sürdürülebilirlik raporunda yayımladı. AB Taksonomi Tüzüğü, kuruluşların hangi ekonomik faaliyetlerinin veya yatırım yaptıkları ekonomik faaliyetlerin 'çevresel olarak sürdürülebilir' kabul edilebileceğini belirlemelerine yönelik bir sınıflandırma sistemi. AB Taksonomisi, şirketlerin faaliyetlerinin ciro, sermaye harcaması (CapEx) ve işletme giderleri (OpEx) ile ilgili olarak taksonomiye uygun ekonomik faaliyetlerle nasıl ve ne ölçüde ilişkili olduğunu açıklamasını gerektiriyor.

2022'nin öne çıkan sürdürülebilirlik projeleri şöyle:

'Arçelik markası, şirketin fayda odağını AR-GE yetkinlikleriyle birleştirerek bilim insanları, sivil toplum örgütleri, iklim aktivistleri ve sanatçıların katılımıyla İyilik Geliştirme (İyi-Ge) kurulunu hayata geçirdi. İyi-Ge Kurulu'yla Türkiye çapında iklim dostu hareketi başlatan Arçelik markası, Türkiye’nin platin seviyesinde LEED sertifikasına sahip ilk iklim dostu bayisini de müşterileriyle buluşturdu.

Arçelik, iş gücünün sürdürülebilirliğine odaklanarak çeşitlilik, kapsayıcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında da örnek çalışmalar yürütüyor. Kadınların STEM alanında çalışmasını teşvik etmek için 2022 yılı boyunca kadın girişimcilere 8 milyon doların üzerinde destek sağlanmasına aracılık etti. Pakistan, Romanya, Güney Afrika ve Türkiye'de We-inTech programı ile kadın mühendis adaylarının STEM alınana katılımına katkı sağlıyor. Arçelik 2022 yılında Water.org ile yeni bir ortaklık kurarak 10.000 Kenyalının güvenli suya erişimi ve sanitasyona konularında proje geliştirdi ve fayda sağladı. 2022’de Arçelik çalışanları, sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunabileceklerini hayatlarının her alanında göstermek amacıyla, 50 ülkede gerçekleşen ve 24 saat süren bir plogging etkinliğinde katıldı. Şirket ayrıca, Marmara Denizi'nden kurtarılan balık ağlarının geri dönüşümü konusunda Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile iş birlikleri yürütüyor.'

AA