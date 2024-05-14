Kars
Ardahan-Posof arasında yer alan 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nda dün başlayan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Kamuda çalışan engelli sayısını 12 kat artırarak 68 bine ulaştırdık
Yağışa hazırlıksız yakalanan tır sürücüleri yolda kaldı.
Bölgeye yönlendirilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yolda kalan tırlar kurtarıldı.
Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü.
Kar yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA