Ardahan
Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altına indi. Sıcaklığın düşmesiyle oluşan soğuk nedeniyle bitkilerde yoğun kırağı oluştu.
Park halindeki araçların camları ise buzla kaplandı.
Güneşin doğmasıyla kırağı etkisini yitirdi.
AA
Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altına indi. Sıcaklığın düşmesiyle oluşan soğuk nedeniyle bitkilerde yoğun kırağı oluştu.
Park halindeki araçların camları ise buzla kaplandı.
Güneşin doğmasıyla kırağı etkisini yitirdi.
AA
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P