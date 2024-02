Haber: Aslı Mercan Sarı

Gecede takdim edilen "Radyo Dostu Özel" ödülünün sahiplerinden biri de ANT MEDİA İmtiyaz Sahibi ARİF ANTLI'ydı.

Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Türkiye’nin en iyi radyo, radyocu ve radyo programlarının belirlendiği sosyal farkındalık projesi “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri” yarışmasının bu yıl 5'incisi düzenlendi. İnternet üzerinden radyo dinleyicileri ve engelli vatandaşların 970 bin oy kullandığı yarışmada 23 kategoride toplam 40 ödül düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.



Radyo programcısı Onur Sakar’ın sunduğu sanat, siyaset, medya ve spor dünyasından bir çok isimin katıldığı gecede, kazananlara ödüllerini Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir takdim etti.

11 ilimizi kapsayan ve büyük yıkıma neden olan 6 şubat 2023 deprem felaketinde hayatını kaybedenler saygı ve rahmetle anılırken, duygu dolu anlar yaşandı.

“ENGELSİZ MİKROFON RADYO ÖDÜLLERİ”DE DEPREM BÖLGESİNDE “HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞAN RADYOCULAR “ UNUTULMADI…

Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta, deprem gecesi acı felaketi yaşayan ve hayata tutunmaya çalışan radyocular, görkemli törene misafir edildi ve Bağcılar Belediyesi Başkanı Abdullah Özdemir’in elinden “Hayata Tutunanlar Özel Ödülü”nü alkışlarla aldılar...

Türkiye’nin önde gelen radyocularının ödüllendirildiği farkındalık dolu Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri gecesinde Arif Antlı/Ant Medya ENGELSİZ MİKROFON RADYO DOSTU ÖDÜLÜNÜ ALDI.

ARİF ANTLI ENGELSİZ MİKROFON RADYO ÖDÜLLERİ İLE İLGİLİ "Engelsiz mikrofon radyo ödülleri bizim için çok önemli ve anlamlı bir ödül töreni. Çünkü bu ödül töreninde kalplerinde engel olmayan ve engelleri aşmayı prensip edinen özel insanlar da oy kullanıyorlar. Şahsımı 5. engelsiz mikrofon radyo ödüllerinde radyo dostu ödülüne layık görmeleri beni çok mutlu etti. Radyocular her anımızda yanımızda oluyorlar her haberi anın da bizlere ulaştırıyorlar bu öyle bir meslek ki aşk ile yapılıyor. Ödül törenine Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan gelen radyocu arkadaşlarımız da vardı ülkemizi derinden sarsan 11 ilde meydana gelen 6 Şubat depreminde yaşanan derin hüznü de konuştuğumuz ve frenkansımızın aynı olduğunu hissettiğimiz dertleriyle dertlendiğimiz bir ödül gecesiydi. Çok yakın zamanda ebediyete irtihal eden Engelliler Sarayı'nın değerli ablası Fatma Şahin'i sahnede rahmet ile anmak beni çok duygulandırdı. Bu ödül töreni sahnede konuşma yapanlar için yaşadığımız acılarla perçinlendiği için diğer ödül törenlerinden duygusal anlamda daha anlamlıydı. Yitirdiğimiz tüm radyocu dostlarımıza, vatandaşlarımıza, sevdiklerimize bir kez daha rahmet diyorum.

Bu hassas duygularla Radyoya ve Radyoculara değer veren bütün herkese çok teşekkür ederim. Radyocular ile ilgili yapılan ödül törenlerin de her zaman kazanan radyo olacağı için bu tür organizasyonların radyocular tarafından yapılması da çok etkili oluyor. Uzayan kol bizden olsun. Son olarak bu organizasyon da emeği geçen, oy veren herkese, Bağcılar Belediye Başkanı Sn. Abdullah Özdemir'e organizasyonun mimarlarından Onur Sakar’a, tüm Radyocu dostlarıma, Ekibimizdeki bir birinden değerli çalışma arkadaşlarım; Ceylan Kartalsuna, İbrahim Elden ve Erdi Ustaoğlu'na çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

GECEDE ÖDÜL ALAN İSİMLER VE KATEGORİLERİ

HAYATA TUTUNANLAR ÖZEL ÖDÜLLERİ

(6 Şubat Depremini Kahramanmaraş’ta ve Adıyaman’da yaşayan radyocular)

- FUNDA AKÇAĞLAR – KAHRAMANMARAŞ CESUR FM

- CİHAN AHMET CESUR – KAHRAMANMARAŞ CESUR RADYO

- ABDUL MUHSİN ÇELİKTEN – ADIYAMAN’IN SESİ RADYOSU

- YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ - ZİHNİ GÖKTAY

ENGELSİZ MİKROFON ÖZEL ÖDÜLÜ : TRT İSTANBUL RADYOSU MÜDÜRÜ - ALİ FUAT GÜLMEZ

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

NUR VİRAL – “Hayatta Herşey Var” BEYAZ TV

GÖKÇE TÜMER - TV Programcısı ve Muhabir - CNN TÜRK

ALİ EYÜBOĞLU – Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı – YouTube Magazin Noteri

GÖKHAN TAŞKIN – TV 100 Haber Spikeri

BAŞARI ÖDÜLLERİ - TUĞBA SARAÇLAR – ŞARKISI VAR. “ÇAL Bİ ŞARKI”

CEM ARSLAN – KİTAP YAZDI. “AFİLİ KENTİN ALAYLILARI”

EDA ÖZDEMİR – ÜLKE TV “BAŞKANLAR KONUŞUYOR”

CÜNEYT ÖZDEMİR – TV NET

HAKAN EREN - “NOSTALJİ ARŞİV”

RADYO DOSTU ÖZEL ÖDÜLLERİ - RADYOCUYUZ.COM – FATİH SİNAN TÜRKEL

MÜZİKONAİR – ÖZCAN BEYLAN

ANT MEDYA – ARİF ANTLI

ENGELSİZ MİKROFON RADYO ÖDÜLLERİ KATEGORİLERİ

YILIN EN İYİ ENGEL TANIMAYAN RADYO PROGRAMCILARI ADAYI

HALUK KESİM /LİG RADYO

YILIN EN İYİ ARABESK RADYOSU ADAYI - RADYO 2000

YILIN EN İYİ ERKEK RADYO PROGRAMCISI ADAYI

RIZA ESENDEMİR /SHOW RADYO

EN İYİ HABER RADYOSU ADAYI - HABERTÜRK RADYO

YILIN EN İYİ İNTERNET RADYOSU ADAYI - RADYO BAŞAKŞEHİR

YILIN EN İYİ HALK MÜZİĞİ RADYOSU ADAYI - RADYO EKİN

YILIN EN İYİ KADIN RADYO PROGRAMCISI ADAYI - AYGÜL AYDIN / RADYO D

YILIN EN İYİ RADYO KONUK PROGRAMI ADAYI - SUNNY İLE DELİDOLU / RADYO TRİO

YILIN EN İYİ RADYO SHOW PROGRAMI ADAYI - EMRE MUTLU / RADYO TRİO

YILIN EN İYİ ŞİİR EDEBİYAT PROGRAMI ADAYI - 2-UĞUR ERACİL / RADYO TURKUVAZ

YILIN EN İYİ RADYO HABER PROGRAMI VE SUNUCUSU ADAYI - MEHMET CANLA 7 GÜN 7 SABAH / RADYO7

90’LARDA ANNE OLMAK PROJESİ “ÖZEL PLAKETLERİ”

- BANU KARAKUŞ

- SARI ŞEKER SEMA

- EDA ÖZDEMİR

- GÖNÜL DOSTU FÜSUN

- KARAKIZ – ÖZLEM AKDOĞAN

- CEM ARSLAN

RADYOCULAR SAHNEDE

- GÖNÜL DOSTU ŞENER (KRAL FM)

- HİLAL ÖZGANİ (RADYO TURKUVAZ)

- KANKİ CANBAZ (KRAL FM )

- UTKU ERDOĞAN (RADYO TURKUVAZ)

BAĞCILAR BELEDİYESİ RADYOCULAR ETKİNLİĞİ

ABDULLAH BAŞKANA ÖZEL BİLGİ !!!

- ENGELSİZ MİKROFON RADYO ÖDÜLLERİ

- RADYOCULAR KULEDE

- 90’LARDA ANNE OLMAK

- KADINA ŞİDDETE HAYIR PROJESİ

- RADYOCULAR ATÖLYEDE (Tatlı Bahane)

- DEPREM BÖLGESİNDE RADYOCULARIN ZİYARETİ

- RADYOCULARLA SAHUR DEVRİYESİ

YILIN EN İYİ ULUSAL RADYOSU ADAYI - RADYO D

YILIN EN İYİ POP MÜZİK RADYOSU ADAYI - POWER TÜRK

YILIN EN İYİ SPOR RADYOSU ADAYI - RADYO GOL

YILIN EN İYİ TEMATİK RADYOSU ADAYI- RADYO 45’LİK

YILIN EN İYİ TALK KONUŞAN RADYOSU ADAYI - RADYO 7

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN RADYO PROGRAMCISI ADAYI - MELTEM MENDİ/RADYO ALATURKA

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK RADYO PROGRAMCISI ADAYI - DÜŞBAHÇESİ ALİ/STAR FM

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN RADYO ADAYI - KARADENİZ FM

YILIN EN İYİ YABANCI MÜZİK RADYOSU ADAYI - NUMBER 1 FM



KATILAN İSİMLER

- FATİH KISAPARMAK

- KAAN KISAPARMAK

- METİN ÖZÜLKÜ

- ABİDİN YEREBAKAN

- KOLİVA GRUBU

- GÖKHAN TAŞKIN