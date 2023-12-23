Haber: Mert Osman Erman

Bu hafta Buenos Aires'in sokaklarına çıkan binlerce kişi, yeni Devlet Başkanı Javier Milei'nin politikalarını protesto etti.

O, harcamalarda kesinti gibi "ekonomik şok terapisi" planları açıkladı.

Polislerin büyük sayılarda görevlendirildiği bu protestoların güvenlik maliyetlerini ödemesi gereken sosyal örgütlerden bir düzine fazlası, raporlara göre yakıt tüketimi ve "ortalama adam saatleri"ni kapsayacak.

Bu gruplar, "maliyetin vatandaşlar üzerine düşmemesi gereken sorumluluğu üstlenecekler" diyen hükümet sözcüsü Manuel Adorni'ye göre güvenlik maliyetlerini ödemek zorunda kalacak.

Düzenleyenler, güvenlik güçlerinin yoğun gösterisini bir kışkırtma girişimi olarak eleştirmişlerdi.

Bu, "1970'lerin ve 1980'lerin diktatörlüğünü hatırlatıyor" diyen protesto grubu Polo Obrero'nun lideri Eduardo Belliboni, güvenlik yanıtını eleştirdi.

Milei, henüz iki hafta önce göreve başlayan, planlarını yıkıcı protestolarla engellemeye çalışan gruplara karşı sert önlemler alacağını vaat etti.

Hükümeti, devlet şirketlerini özelleştirmeyi ve yakıt ve taşıma yardımlarını azaltma gibi kamu harcamalarında derin kesintileri içeren reformları duyurdu.

Geçen hafta, para birimi peso'nun değerini Amerikan dolarına karşı%50'den fazla düşürdü.

Arjantin'in borçlu olduğu Uluslararası Para Fonu, önlemleri "cesur" olarak nitelendirdi ve bunların özel sektör büyümesi için ortam yaratmaya yardımcı olacağını söyledi.

Arjantin, son bir yılda yaklaşık%150 artan enflasyonla mücadele ediyor. Ayrıca düşük nakit rezervleri ve yüksek devlet borcu ile başa çıkıyor; nüfusun %40'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor.