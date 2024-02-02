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Kamu harcamalarını ısrarla kısacağını vurgulayan Milei, sosyal destek harcamalarını azaltacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini ifade etmişti.

Devlet Başkanı Milei, daha önceki açıklamalarında, ülkenin ekonomi k anlamda "zor" bir dönemden geçtiğini belirtmiş ve radikal kararlar alınacağını açıklamıştı.

Hükümetin "İhtiyaç ve Aciliyet Kararnamesi" adını verdiği torba yasanın Temsilciler Meclisi'ndeki oylama süreci devam ediyor.

Sendikalar, hükümetin kemer sıkma politikaları kapsamında grev ve işçi haklarını yok etmek istediğini savunuyor.

AB liderleri özel zirvede bir araya geldi

AB liderleri özel zirvede bir araya geldi

Göstericilerin bulunduğu alanı çembere alan polis, Kongre civarında da güvenlik önlemlerini artırdı.

Başkent Buenos Aires'te Kongre önünde bir araya gelen kalabalık gruplar, hükümetin çıkarmaya çalıştığı "torba yasayı" protesto etti.

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