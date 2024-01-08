Haber: Damla Oya Erman

Cardiff Üniversitesi tarafından yürütülen kazı çalışmalarında, Güney Galler'deki Fonmon Kalesi'nin arazisinde Orta Çağ mezartaşı ziyafet ritüellerine dair kanıtlar ortaya çıktı.

1180 civarında inşa edilen Fonmon Kalesi'nin kökenleri kötü bir şekilde belgelenmiş olup, kale mimarisinin incelenmesiyle erken tarihine dair bilgiler elde edilmiştir.

Normanların Glamorgan'ı fethi sırasında kale inşasını üstlenen Oniki Şövalyeden biri olan Oliver St John'un, kaleyi inşa ettiği iddia edilmektedir.

Kale alanındaki mezarlıkta yapılan son kazılarda, hayvan kemiklerine ait parçalar, bazılarında kesim ve pişirme işlemlerine dair izler bulunan metal işleme artıkları ve nadir ithal edilmiş cam içme kaplarına ait parçalar ortaya çıktı. Araştırmacılara göre, bu materyal muhtemelen 1,400 yıl öncesine ait mezartaşı ziyafet ritüelleri ile ilişkilidir.

Erken Orta Çağ Arkeolojisi Öğretim Üyesi Dr. Andy Seaman, "Bu gerçekten heyecan verici bir keşif. Galler'de bu tarihe ait siteler son derece nadir ve genellikle kemik ve artefakt korumazlar. Fonmon mezarlığı, burada 1,400 yıl önce yaşamış insanlar hakkında çok şey keşfetme imkanı sağlayacak." dedi.

Araştırmacılar, mezarlığın yaklaşık 80 gömü içerdiğine inanıyor ve bunlardan bazılarının çömlek pozisyonlarında yerleştirildiğini belirtiyor. Dr. Seaman, "Daha önceki benzer sitelerde bu tür çömlek pozisyonlarında cesetler bulunmuştu, ancak şu ana kadar incelediğimiz mezarlarda bu durumun yüksek oranda olduğu görünüyor. Bu, belirli bir gömme ritüelinin gerçekleştirildiğine dair bir kanı olabilir." açıklamasını yaptı.

Dr. Seaman, "Yakındaki yerleşim yerlerine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor, bu nedenle pişirme ve cam kullanımı kanıtları, ölüleri kutlamak veya yas tutmak amacıyla belirli bir ritüel ziyafeti düzenlenmiş olabileceğini düşündürüyor." şeklinde ekledi.