Haber: Damla Oya Erman

Deben Vadisi arkeolojisinin devam eden bu proje, Anglo-Sakson yerleşimine ve Doğu Anglia Krallığı'nın ilk kralının sarayına ait kalıntıları daha önce gün yüzüne çıkarmıştı.

Araştırmacılara göre, Rendlesham'daki bu yapı, Angles krallığının bağımsız olduğu Doğu Anglia Krallığı dönemine ait, Hristiyanlık öncesi bir tapınak ya da kült evi.

Venerable Bede'in "İngiliz Halkının Kilise Tarihi"ne göre, Rendlesham'daki alan, Doğu Anglia'nın kraliyetin merkezi olarak kabul edilir. Bede, Kral Redwald'ın (muhtemelen M.Ö. 625 civarında Sutton Hoo gemi gömme tesisinde gömülü olduğuna inanılan) ön-Hristiyan tanrılar için sunakların bulunduğu bir tapınak sürdürdüğünü belgeliyor.

Kazılar ayrıca Sutton Hoo'daki prenses gömü alanındaki örneklerle benzer dekoratif at koşum takımlarının dökümü için kullanılan bir kalıp dahil olmak üzere kraliyet işgaliyle ilişkilendirilen güzel metal işçiliğine dair kanıtlar da ortaya çıkardı.

Projenin başlıca akademik danışmanı Profesör Christopher Scull, "Rendlesham'daki kazı sonuçları, Doğu Anglia kralının gücünü ve zenginliğini, yönettiği toplumun karmaşıklığını canlı bir şekilde anlatıyor. Muhtemel tapınak veya kült evi, erken İngiliz toplumunun temelini oluşturan ön-Hristiyan inançların kraliyet bir yerinde nasıl uygulandığına dair nadir ve dikkat çekici bir kanıt sunuyor." dedi.

"10 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki bir binanın benzersiz ve sağlam temelleri, boyutuna göre olağanüstü yüksek ve sağlam bir şekilde inşa edildiğini gösteriyor, bu nedenle belki özel bir amaç için inşa edilmiş olabilir. İngiltere'nin başka yerlerindeki tapınaklar veya kült evleri olarak görülenlere en çok benzeyenlerden biridir, bu nedenle Doğu Anglia'nın erken kralları tarafından ön-Hristiyan ibadeti için kullanılmış olabilir." diye ekledi Profesör Scull.

Suffolk İl Konseyi'nin Korunan Manzara ve Arkeoloji Yardımcı Kabin Üyesi Melanie Vigo di Gallidoro, "Projede yer alan herkes birlikte olağanüstü bir şey başardığımız için gurur duyabilir. Bu yıl toplamda 600'e yakın gönüllü, Suffolk Aile Bakıcıları, Suffolk Zihin ve Rendlesham, Eyke ve Wickham Market'ten yerel ilkokul çocukları da dahil olmak üzere yerel topluluktan 200'e yakın gönüllü yer aldı." dedi.