Doctor Who, Zaman ve Göreceli Boyut içinde veya kısaca TARDIS olarak bilinen bir araç kullanarak zaman ve uzayda dolaşan maceralarını takip eden bir hikayeyi anlatıyor.

Doctor Who, 23 Kasım 1963'ten bu yana devam eden benzersiz bir televizyon fenomeni haline geldi. Başlangıçta çocuklar için tasarlanan bu bilim kurgu klasiği, zaman içinde geniş bir izleyici kitlesi kazandı ve popüler kültürde derin bir etki bıraktı.

Dizinin temel konsepti, zaman yolculuğu ve farklı uzaylı ırklarla karşılaşma üzerine kurulu olup, her bölümde farklı bir maceraya ev sahipliği yapmaktadır.

Doktor'un değişen yüzü ve kişiliği, diziye dinamizm katarak uzun ömürlülüğünü sürdürmüştür. Bu özelliğiyle Doctor Who, bilim kurgu tarihinde eşsiz bir konuma sahiptir. Dizi, zaman içindeki değişimlere rağmen sadık bir hayran kitlesi kazanarak yıllar içinde bir kült haline gelmiştir.