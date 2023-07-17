İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi 51 bin 500 metrekarelik alanda hem Arnavutköy hem de civar ilçedeki başıboş sokak hayvanları için alan oluşturuyor. Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak ve onlara daha iyi bir yaşam alanı sunacak projenin temel atma töreni gerçekleştirildi. Sokak hayvanları besleme ve sahiplendirme odağı olacak olan tesis toplamda 51 bin 500 metrekarelik geniş bir alana kurulacak ve iki etaptan oluşacak. Çeşitli bölümlerin bulunacağı tesis içerisinde Açık barınak, köpekler için ayrılmış padoklar, kedi dahiliye ve cerrahi kafesleri, klinik binası, ziyaretçi binaları, personel ve idari bina, teknik binalar, oyun ve eğitim alanları, rekreasyon alanları, aseptik ve yavrulu köpek barınağı ile septik köpek barınağı yer alacak. Sokak hayvanlarının barınma, bakım ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan proje, bölgedeki sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak. Aynı zamanda, hayvanseverlerin bu tesisi ziyaret ederek sokak hayvanlarıyla etkileşimde bulunabilecekleri ve sahiplenme süreçlerini başlatabilecekleri bir ortam sağlanacak.

Yassıören’de yapılacak olan tesisin temel atma töreni, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayvanseverler ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti.

“Tam bir yaşam alanı olacak”

Tesis ile ilgili konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, “Bugün toplumun önemli bir beklentisi olan bir alanda yatırım yapıyoruz. Belediye olarak sadece insanlara yönelik hizmetlerin olmadığını biliyoruz. Çevremizdeki gerek hayvan ve bitkilere karşı sorumluluklarımız var. Özellikle sağlıklı şartlar altında bulunmaları çok önemli. Burada 51 bin 500 metrekare alan üzerine güzel bir hayvan barınağı yapıyoruz. Burada adeta her şey düşünülmüş durumda; klinikler, ameliyathaneler ve tesisler yer alıyor. Burayı vatandaşlarımız da ziyaret edip hayvanlarla vakit geçirebilecekler öyle alanlar da yapıyoruz. Tesisimizin içinde hayvan oteli de var pati oteli adı altında tatile gidecek veya iş seyahatine gidecek kişiler hayvanlarını buraya getirecekler bizler de misafir edeceğiz. Geçmişte alanda bulduğumuz nesli tükenecek düzeydeki şahin gibi bir takım kuşların rehabilitasyonu da burada yapılabilecek. Burası tam bir yaşam alanı olacak. Her kesim yararlanıp memnun olacak diyebiliriz” dedi.

HABER: METE YILMAZ