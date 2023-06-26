İSTANBUL - Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve İlçe Müftüsü Arif Yeşiloğlu’nun konuşması ile devam etti. Ardından, temel atma töreninin sembolik bir adımı olarak kurban kesildi. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen kurban kesimi, Kur'an Kursu'nun yapım sürecine hayırlı bir başlangıç olması temenni edildi.

Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, törende yaptığı konuşmada, Arnavutköy İkinci Camii Kur'an Kursu'nun önemine vurgu yaparak, ilçede yaşayan Müslüman gençlerin dini eğitimlerini alabilecekleri modern ve donanımlı bir mekânın inşa edilmesinin büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Haşim Baltacı, camii ve Kur'an Kursu'nun tamamlandığında, ilçenin dini ve kültürel hayatına katkı sağlayacağına ve gençlerin gelişimine olumlu etkileri olacağına inandığını dile getirdi.

HABER: METE YILMAZ