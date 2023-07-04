İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kabotaj Bayramı programı Karaburun Limanı’nda gerçekleşti. Ayrıca bir ay sürecek olan Karaburun Yaz Etkinlikleri’nin startı da verildi. Düzenlenen Kabotaj Bayramı programına Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, askeri erkân, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Karaburun Limanı’nda gerçekleşti. Etkinlikler kapsamında, Tekne korteji, yüzme yarışı, fly board gösterisi ve yağlı direk yarışması gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gün boyunca devam eden etkinlikler, katılımcıların doyasıya eğlenmelerine olanak sağladı. Kutlamalar akşam saatlerinde ünlü sanatçı Yusuf Güney'in konseriyle devam etti.

Etkinlikler 45 gün devam edecek

Kabotaj Bayramı kutlamaları ile startı verilen etkinlikler 45 gün boyunca devam edecek. Her gün farklı etkinliklerin yapılacağı Karaburun’da gün içerisinde çocuk etkinlikleri, canlı müzik, dj performansları ve çocuk sinema geceleri gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

HABER: METE YILMAZ