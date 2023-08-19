Haber: Mert Osman Erman

BERAT- Berat şehrindeki yemeği yiyip kaçma olayı her iki ülkede de manşetlere çıktı.

Bu konuşmalar, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni'ye ülkeyi ziyaret ettiği sırada bu konuyu gündeme getirmesine yol açtı.

La Stampa gazetesine göre, Meloni, büyükelçisine "bu aptalların hesabını ödemeye git" dedi.

İtalya'nın Arnavutluk'taki büyükelçiliği, vatandaşlarının adına raporlara göre 80 Euro (68 sterlin) civarındaki hesabı ödediğini doğruladı.

"İtalyanlar kurallara saygı gösterir ve borçlarını öderler ve bu tür olayların tekrarlanmasını umarız ki istemeyiz," dedi.

İtalya tarım bakanı ve Meloni'nin eniştesi Francesco Lollobrigida, Arnavutluk'a yapılan bu seyahatte yer aldı ve Reuters haber ajansına hesabı ödemenin bir gurur meselesi olduğunu söyledi.

"Birkaç dürüst olmayan kişi, dürüst insanların bir ulusunu utandıramaz," dedi.

Olayın ne zaman meydana geldiği belirsiz, ancak grup üyelerinin restorandan çıkıp gecenin içine sıçradığı güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada viral hale geldi.

Restoran sahibi, Arnavutluk'un Report TV'sine müşterilerin hesapsız bir şekilde ayrıldığı ilk kez olduğunu ve dört İtalyan'ın hatta yemeği övdüğünü söyledi.