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5 metre yükseklikten atlayan 3 kişi yaralandı

​Olay, saat 03.00 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı 1268 Sokak'ta meydana geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:38
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5 metre yükseklikten atlayan 3 kişi yaralandı

Bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, adrese baskın yaptı. Bu sırada evde bulunanlardan 3 kişi, polisleri fark edince arka kapıdan çıktı. Evin 5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarına tırmanıp, boş arsaya atlayan bu kişiler, beton zemine düşerek yaralandı. Yaralılar, telefonla 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen AKS ekipleri, etrafı duvarla çevrili arsaya kapının kilitlerini kırarak girip, yaralılara ulaştı. 3 yaralı, sedyeyle ambulansa taşındı. Bu sırada gazetecilerin, "Kumar baskınından mı kaçtınız?" sorusuna şüphelilerden biri, "Para cezası yemeyelim diye. Hayırlı olsuna gelmiştik" diye cevap verdi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PolisKumarBaskın
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