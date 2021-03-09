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Adana merkezli 8 ilde icra şebekesi operasyonu: 21 gözaltı kararı

ADANA merkezli 8 ilde icralık araçları yakalatıp, parçalatarak, bunları değerinden ucuza satın alıp tekrar bir araya getirerek satıp, haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında emekli icra müdürünün de bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Mart 2021 Salı 09:42
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Adana merkezli 8 ilde icra şebekesi operasyonu: 21 gözaltı kararı

Aladağ Cumhuriyet Başsavcığlığı, liderliğini Mehmet A.'nın yaptığı suç şebekisini deşifre etti. Soruşturmada, şebekenin Adana ve ülke genelinde icralık araçları yakalatarak parçaladıkları, bu araçların parçalanmış hali ile Aladağ İcra Müdürlüğü aracılığı ile satışa çıkarıldığı, satışa çıkarılan parçaların şebeke üyelerince değerinden çok düşük fiyatla alındığı ve bir araya getirilerek satıldığı belirlendi. Bu şekilde haksız kazanç elde eden şebekenin deşifre edilmesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şebeke lideri Mehmet A. ve emekli icra müdürünün de aralarında bulunduğu 21 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Bolu, Düzce ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSuçörgütOperasyonPolis
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