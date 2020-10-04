Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1145
ALTIN
474.617
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0522
EURO
9.0774
Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo
Son Dakika
Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo
Dışişleri'nden flaş İsrail açıklaması
Son Dakika
Dışişleri'nden flaş İsrail açıklaması
MSB'den 'Azerbaycan' paylaşımı
Son Dakika
MSB'den 'Azerbaycan' paylaşımı
Azerbaycan işgalden kurtarılan yerleri açıkladı
Son Dakika
Azerbaycan işgalden kurtarılan yerleri açıkladı
Flaş Haber
AYDOS ORMANI'NDA YANGIN 
Kapat

Alaşehir'de asayiş uygulaması: 6 şüpheli gözaltında

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı. Çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddesi ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ekim 2020 Pazar 12:03
0 Okunma
Alaşehir'de asayiş uygulaması: 6 şüpheli gözaltında

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet ekipleri olmak üzere toplam 72 polis katılımı ile asayiş uygulaması yapıldı. Alaşehir'in giriş ve çıkışları, mahalleleri ve meskun mahallerde yapılan asayiş uygulaması saat 14.00'te başladı, gece yarısı sona erdi. Polis ekipleri, ilçede şüpheli gördükleri kişilere kimlik kontrolü ile üst arama, ehliyet ve araç sorgulama yaptı. Dedektör köpek K,raz'ın kullanıldığı aramalarda şüpheli H.T'nin (42) üzerinde 9 mm  tabanca ile 0.7 gr bonzai, E.C.S'nin (26)  üzerinde 0.2 gr bonzai ile 0.2 gr metamfetamin, M.Ö.'nün (34) üzerinde 800 mg 2 adet hap, Z.Ö'nün (37) üzerinde 0.2 gr metamfetamin, A.A'nın (38) üzerinde 1.2 gr bonzai ve R.K'nın (23) üzerinde 2.19 gr esrar bulundu.

Denetimler sonucu 6 şüpheliyi gözaltına alan polis, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlaşehirAsayişUygulamaPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bal kutularındaki uyuşturucuyu 'Zeus' buldu
Bal kutularındaki uyuşturucuyu 'Zeus' buldu
Van'da milyonluk vurgun!
Van'da milyonluk vurgun!
Diyarbakır'da 1 ton 724 kilo esrar, 587 bin kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır'da 1 ton 724 kilo esrar, 587 bin kök kenevir ele geçirildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans