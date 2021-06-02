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Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 12 gözaltı

ANKARA'da, polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda, 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1600 litre sahte içki, 437 sahte etiket, 1090 içki yapımında kullanılan yan ürün ve 29 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Haziran 2021 Çarşamba 12:51
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Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 12 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte içki kaçakçılığı ve dağıtımı ile ilgili çalışma başlatıldı. Bu kapsamda belirlenen çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1600 litre sahte içki, 437 sahte etiket, 1090 içki yapımında kullanılan yan ürün ve 29 tüfek kartuşu ele geçirildi. Operasyon kapsamında firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraSahteIçkiAlkolPolis
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