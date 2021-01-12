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Bursa'da kaçak cep telefonu operasyonu

BURSA’da gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuar satışı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 43 cep telefonu, 275 şarj adaptörü ve 145 şarj kablosu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Ocak 2021 Salı 09:09
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Bursa'da kaçak cep telefonu operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu Turgutalp Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak cep telefonu ve aksesuar satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede fiziki ve teknik takip başlatan ekipler iş yerine kent merkezinden araç ile kaçak cep telefonu ve aksesuarları getirileceğini tespit etti. Şüpheli otomobili ilçe girişinde takibe alan ekipler, iş yerine ulaştıklarında baskın düzenledi. Araçta ve iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 43 cep telefonu, 275 şarj adaptörü, 20 telefon bataryası ve 145 şarj kablosu ele geçirildi. Araçtaki Suriye uyruklu A.M. ve M.H.J, gözaltına alındı

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaCep TelefonuTelefonKaçak
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