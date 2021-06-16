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Çekmeköy'de motosikletle uyuşturucu satışına polis baskını 

ÇEKMEKÖY'de, motosikletle gelerek, sokakta uyuşturucu satışı yapan Y.T. ile uyuşturucu almak için gelen Y.G. polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Satış yapan kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ve para ele geçirildi. Polisin şüphelileri alışveriş yaparken yakalama anları güvenlik kamerasına yansıdı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Haziran 2021 Çarşamba 09:32
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Çekmeköy'de motosikletle uyuşturucu satışına polis baskını 

Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi'nde, 12 Haziran günü saat 22.00 sıralarında bir kişinin motosiklet ile uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Takip sonucu motosikletle gelerek uyuşturucu satmaya çalışan Y.T. (35) ile uyuşturucu almaya gelen Y.G.(42) suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Y.T.'nin üzerinde yapılan aramada,14 uyuşturucu hap, 3,19 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 225 lira para ele geçirildi. 

İki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapılan Y.G. serbest bırakılırken, Y.T. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu alışverişi yapılırken polisin şüphelileri suçüstü yakaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇekmeköyUyuşturucuTorbacıPolisNarkotik
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