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Diyarbakır'da 308 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'da, İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen 'Yıldırım-7 Operasyonu'nda, Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsalında 308 kilo esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Kasım 2020 Salı 09:33
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Diyarbakır'da 308 kilo esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı, somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve gizleyenleri bulmak amacıyla sürdürülen 'Yıldırım-7 Narko-Terörizm Operasyonu' tamamlandı. Operasyon kapsamında, Lice ilçesi Çavundur Mahallesi ve Kocaköy ilçesi Boyunlu Mahallesi kırsalında yapılan çalışmalarda; 308 kilo esrar, 1 tabanca, 1 şarjör, 3 elek, likit esrar yapımında kullanılan aparat ile 12 çakmak gazı ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, esrar ve diğer malzemelere el konuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırUyuşturucuEsrarOperasyonJandarma
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