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Eskişehir’de 979 litre kaçak alkol ele geçirildi

ESKİŞEHİR’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 979 litre şişelenmiş ve satışa hazır kaçak etil alkol ile alkol aroma kitleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ekim 2020 Pazar 10:27
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Eskişehir’de 979 litre kaçak alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araçla kente kaçak alkol getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek takibe alınan araç, polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, 559 litre kaçak etil alkol ile 8 alkol aroma kiti, araçtaki 2 şüpheliye ait olduğu tespit edilen bir depoda ise 420 litre kaçak etil alkol olmak üzere, toplamda 979 litre şişelenmiş ve satışa hazır kaçak etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirSahteAlkolIçki
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