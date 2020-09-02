Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1085
ALTIN
465.737
DOLAR
7.3572
STERLİN
9.8608
EURO
8.7536
Dalgıçların ilgi odağı kaplumbağa; 'Hürrem'
Dalgıçların ilgi odağı kaplumbağa; 'Hürrem'
Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Diouf'u renklerine bağladı
Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Diouf'u...
"Yüzerken yapılan hatalar omuz ağrısına neden olabiliyor"
"Yüzerken yapılan hatalar omuz ağrısına...
Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş...

Gaspçılar, polis ve özel güvenlik görevlisi bıçaklandı

İstanbul Kadıköy'de motosikletli kuryeyi gasp etmeye çalışan 2 kişi, olayı görüp müdahale etmek isteyen bir  polis ve özel güvenlik görevlisini bıçakla yaralayarak kaçtı. Hemen akabinde yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Eylül 2020 Çarşamba 10:27
0 Okunma
Gaspçılar, polis ve özel güvenlik görevlisi bıçaklandı

Olay saat 03.30 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokaktan geçen bir motorlu kuryeyi gasp etmeye çalışan 2 kişi, olayı evinden görerek müdahale etmeye çalışan 1 polis memuru ile sitenin özel güvenlik görevlisini bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri karnından yaralanan polis memuru ile kolundan yaralanan özel güvenlik görevlisi C. G.'yi olay yerinden yaptıkları ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

ZANLILARDAN BİRİ YAKALANDI

Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlıların eşgalini belirleyen polis kısa sürede 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan diğer zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yakalanan zanlı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayı gören komşulardan biri olan Esmer Akbakan yaşananları, “Önce bayağı bir bağrışma sesi duydum ondan sonra merak edip çıktım. Bir tane polis arkadaşımızı karnından bıçakladılar. Güvenlikçi arkadaşımızı kolundan bıçakladılar. Gasp yapmaya çalıştılar burada. Güvenlikçi arkadaşlar da araya girince gaspçılar bıçaklayıp kaçtılar. Gaspçılar 2 kişiydi"  diye anlattı.

Bir polis memuru ile özel güvenlik görevlisinin bıçakla yaralandığı olayın hemen akabinde yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde bıçaklama olayından hemen sonra yerde yatan yaralılar görülüyor. Ardından olay yerine polis ekiplerinin ve ambulansın geldiği görülüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyGaspPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobilin bagajındaki 4 kilo uyuşturucuyu 'Şila' buldu
Otomobilin bagajındaki 4 kilo uyuşturucuyu 'Şila' buldu
81 ilde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması
81 ilde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması
Adana’da gümrük kaçağı 67 cep telefonu ele geçirildi
Adana’da gümrük kaçağı 67 cep telefonu ele geçirildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim