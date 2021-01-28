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Gümrük kaçağı 2 bin 850 paket sigarayı ‘Tiryaki’ buldu

ADANA’da polisin bir yolcu otobüsünde özel eğitimli köpek ‘Tiryaki’ ile yapılan aramada, karton kutularda 2 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Ocak 2021 Perşembe 09:45
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Gümrük kaçağı 2 bin 850 paket sigarayı ‘Tiryaki’ buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, İncirlik uygulama noktasında şüpheli araçları durdurarak denetim yaptı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde, özel eğitimli köpek ‘Tiryaki’ ile arama yapıldı. Tiryaki, bagajdaki karton kutulara tepki verdi. Yapılan detaylı aramada, 2 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKaçakSigaraKaçakçılıkTiryaki
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