Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1463
ALTIN
498.104
DOLAR
8.3299
STERLİN
11.7455
EURO
10.0948
Kemer’de ticari yat satılacak
Kemer’de ticari yat satılacak
Adana 5 Ocak Stadyumu yıktırılacak
Adana 5 Ocak Stadyumu...
Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi...
Antalya’da Buğday Satış İhalesi
Antalya’da Buğday Satış İhalesi

İş insanlarını dolandıran 4 şüpheli, tutuklandı

BURSA’da, sahte çek ve senetlerle iş insanlarını 5 milyon TL dolandıran ve silah zoruyla tahsilat yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Haziran 2021 Pazartesi 11:09
0 Okunma
İş insanlarını dolandıran 4 şüpheli, tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit ve şantaj yoluyla alacak tahsil eden, düzenledikleri sahte çek ve senetlerle çok sayıda iş insanını toplam 5 milyon TL dolandırdıkları belirlenen şebekeye yönelik dün operasyon düzenledi. Operasyonda, şebeke lideri A.Ç. ile onun talimatlarıyla iş insanlarını silahla tehdit ettiği tespit edilen M.T., S.S. ve R.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, mağdurlardan zorla aldıkları değerlendirilen 386 bin TL değerinde 12 çek ve senetle, ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirdi.

4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çekSenetSahteDolandırıcıSahtekarBursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da firarilere operasyon
Adana'da firarilere operasyon
Otomobildeki 10 kilo uyuşturucuyu 'Bobi' buldu
Otomobildeki 10 kilo uyuşturucuyu 'Bobi' buldu
Şüpheliler 15 kilometrelik kovalamacayla yakalandı
Şüpheliler 15 kilometrelik kovalamacayla yakalandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans