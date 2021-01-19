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İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde 35 ayrı adrese 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ocak 2021 Salı 09:33
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İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından İstanbul merkezli 5 ilde 35 ayrı adrese eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik ve Özel Harekat polisleriyle birlikte polis helikopteri de havadan operasyona destek verdi.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 1. katına giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Adreste bir şüpheli ise gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerden biri de Beyoğlu Bostan Sokak'taki 4 katlı binanın 2 katıydı. Polis ekipleri adreste arama yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulUyuşturucuOperasyonNarkotikPolis
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