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Kırıkhan'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 21 kişi, operasyonla gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Mayıs 2021 Cuma 09:33
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Kırıkhan'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

Hatay Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan'da internek üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeyi belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde şebekeye üye 21 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın aldığı yakalama kararı sonrası 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 21 kişiyi gözaltına alan polis, 30 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 10 harddisk, 1 pompalı tüfek, 3 tabanca ile 25 bin TL ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayKırıkhanKumarBahisPolisOperasyon
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