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Kısıtlamada uyuşturucu ve silahla yakalandılar

Bursa’da otomobille sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Emirhan M. (24) ve Muhammet K.’ye (26) toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandı. Polisin aramasında ise yağmurluğunun kapüşonundan uyuşturucu, araçtan da 2 adet ruhsatsız silah çıkan şüphelilerden Muhammet K., "Kimseye zararımız yok, satmıyoruz içiciyiz. Silahlara ise zaafım var" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Aralık 2020 Pazar 18:07
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Kısıtlamada uyuşturucu ve silahla yakalandılar

​İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok önemli bölgesinde uygulama noktası kurdu. Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Soğanlı mevkiinde uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 59 FR 486 plakalı otomobili durdurdu. Polis, otomobildeki 2 kişiye izin belgelerini sordu.

İzin belgeleri olmayan 2 şahsın üst aramasını yapan  ekipler, Emirhan M.’nin yağmurluğunun kapüşonunda, Muhammet K.'nin ise ceplerinde gizlediği bir miktar metamfetamin, bir miktar kokain, bir miktar lime maddesi ve hassas terazi ele geçirdi. Şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıkması üzerine ekipler, otomobilde de arama yaptı. Yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde 2 adet ruhsatsız silah bulundu.3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira cezanın uygulandığı, şüphelilerden Muhammet K. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kimseye zararımız yok. Uyuşturucu satmıyoruz, içiciyiz" dedi. Muhammet K.'nın, araçtan çıkan silahlara ilişkin, "Silahlara zaafım var" demesi dikkat çekti. Ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Merinos Polis Merkez Amirliği’ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilecekler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaSilahUyuşturucu
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