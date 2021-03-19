Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1551
ALTIN
411.998
DOLAR
7.3503
STERLİN
10.2447
EURO
8.7657
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
SGK'dan ait İstanbul ve...
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim...
Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alıyor
Şişli Belediyesi 50 Zabıta...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88...

Van'da, araçta 7 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince otomobilde yapılan aramada, 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Mart 2021 Cuma 10:02
0 Okunma
Van'da, araçta 7 kilo eroin ele geçirildi

Başkale'de jandarma narkotik ekipleri, ilçeye bağlı Koçdağı Mahallesi'nde şüphe üzerine otomobili durdurararak, arama yaptı. Araçta 7 kilo 673 gram eroin ele geçirilirken, sürücüsü gözaltına alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanUyuşturucuOperasyonBaşkale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekmek arasında uyuşturucu taşıyan şüpheli gözaltına alındı
Ekmek arasında uyuşturucu taşıyan şüpheli gözaltına alındı
Suriye sınırında uyuşturucu ele geçti
Suriye sınırında uyuşturucu ele geçti
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans