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Yasa dışı bahis operasyonuna 32 gözaltı

Adana'da düzenlenen operasyonda internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda  altın ve para ele geçirilirken, 209 hesapta 37 milyon 256 bin liralık para trafiği saptandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Eylül 2020 Cumartesi 10:19
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Yasa dışı bahis operasyonuna 32 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, 59 kişi hakkında çıkarılan arama kararının ardından 4 Eylül'de Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 7 bin 765 lira, 900 Suudi Arabistan Riyali, 3 bin 700 lira sahte para, F serisi 1 dolar banknot, 196 bin lira değerinde altın, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 fişek, 42 cep telefonu, 9 harddisk, 7 dizüstü bilgisayar, 17 flash bellek, 6 SD kart, 30 sim kart, farklı kişilere ait 21 adet banka ve kredi kartı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarını inceleyen ekipler, 209 hesaptan toplam 37 milyon 256 bin liralık para trafiğinin olduğunu ortaya çıkardı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaBahisOperasyonKumarPolis
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