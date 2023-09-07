ANKARA AA- Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri, yayımladıkları ortak bildiride tarım ürünlerinin ticaretinde haksız ticari engeller, kısıtlamalar ve engelleyici tedbirler uygulamaktan kaçınma sözü verdi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 43. ASEAN Zirvesi devam ederken, liderlerin potansiyel gıda kriziyle mücadele etmek için gıda ve beslenme güvencesinin geliştirilmesine yönelik atacağı adımların kaydedildiği ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, lojistik ve nakliye sürecini kolaylaştırmanın önemine değinilerek, tarım ürünlerinin ticaretinde haksız ticari engeller, kısıtlamalar ile her türlü engelleyici tedbirler uygulamaktan kaçınılacağı ve dağıtım ağlarının geliştirileceği belirtildi.

Üye devletlerin tarımsal gıda sistemlerinin verimliliğinin artırılması için çalışılacağının kaydedildiği bildiride, özellikle birlikteki "en savunmasız nüfuslar" başta olmak üzere, üye devletler arasında herkes için yeterli, uygun fiyatlı ve besleyici gıda sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Bildiride ayrıca, acil durumlar için ayrılan pirinç rezervlerinin ticaretini hızlandırarak, APTERR Anlaşması kapsamındaki "ASEAN+3 Acil Durum Pirinç Rezervi" işbirliğinin güçlendirileceği aktarıldı.

Cakarta'da düzenlenen 43. ASEAN Zirvesi, 7 Eylül'de sona erecek.

ASEAN ve Kanada, ilişkililerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltti

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve Kanada, ilişkilerin stratejik ortaklığa çıkarılması konusunda anlaşmaya vardı.

ASEAN'ın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 43. ASEAN Zirvesi marjında 26. ASEAN-Kanada Zirvesi gerçekleştirildi.

Zirvede, ASEAN ile Kanada arasında stratejik ortaklık kurulması konusunda mutabakata varıldı.

Ayrıca zirvede üye ülkeler ve Kanada, potansiyel gıda kriziyle mücadele etmek için bölgedeki gıda ve beslenme güvencesinin geliştirilmesi amacıyla bildiri yayımlanmıştı

Bildiride, gıda ve beslenme güvencesinin ticaret, yatırım, deneyimlerin paylaşılması ve tarımda altyapının geliştirilmesiyle sağlanması taahhüt edilirken, kriz durumlarında hızlı hareket edilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Çin'den ASEAN ülkelerine Hong Kong'un RCEP'ye katılımına destek çağrısı

Çin Başbakanı Li Çiang, Hong Kong'un Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na (RCEP) katılımı için Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri ile Japonya ve Güney Kore'ye çağrıda bulundu.

Başbakan Li, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 43. ASEAN Zirvesi marjında düzenlenen 26. ASEAN+3 Zirvesi'nde, ASEAN ülkeleriyle Japonya ve Güney Kore'nin liderleriyle bir araya geldi.

ASEAN ülkelerinin Doğu Asya komşularının bölgesel ekonomik entegrasyonunu teşvik etmeyi sürdürmesi gerektiğini ifade eden Li, "Umarım tüm taraflar, Hong Kong'un ilk yeni üyeler arasında anlaşmaya katılımını destekler." dedi.

ASEAN üyesi 10 ülkeye ek olarak Kuzeydoğu Asya ülkeleri Çin, Japonya ve Güney Kore ile Okyanusya ülkeleri Avustralya ve Yeni Zelanda'nın taraf olduğu RCEP, 15 Kasım 2020'de Vietnam'da düzenlenen çevrim içi ASEAN Zirvesi'nde imzalanmıştı.

İmzacı 15 üyenin 10'unun onay sürecini tamamlamasının ardından 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması, bu tarihten itibaren 20 yıl içinde taraflar arasındaki gümrük tarifelerini yüzde 90 azaltmayı hedefliyor.

Dünya nüfusu ve gayrisafi hasılasının yaklaşık yüzde 30'unu kapsamına alan anlaşmanın dünyanın en büyük bölgesel ekonomik bloğunu yaratacağı öngörülüyor.

Çin'in "özel idari bölgesi" Hong Kong, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından müstakil bir taraf olmak için başvuruda bulunmuştu.

Hong Kong, Çin'in üyesi olduğu Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) içinde de müstakil olarak temsil ediliyor.

APTERR nedir?

APTERR Anlaşması kapsamında kurulan ve bölgesel işbirliği olan "ASEAN+3 Acil Pirinç Rezervi", ASEAN+3 Tarım ve Orman Bakanları tarafından 7 Ekim 2011'de Cakarta'da düzenlenen 11. ASEAN+3 Tarım ve Ormancılık Bakanları Toplantısı'nda (AMAF+3) imzalandı.

APTERR Anlaşması, ASEAN+3 bölgesinde gıda güvencesinin teminat altına alınması, yoksulluğun azaltılması ve yetersiz beslenmenin ortadan kaldırılmasını hedefliyor.

Anlaşmayı imzalayan ülkeler arasında Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam, Çin, Japonya ve Güney Kore yer alıyor.