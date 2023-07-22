ANKARA AA- ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 2023) haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçiler ile paylaşacak.

Bir süredir elektrikli araç sistemleri konusunda çalışmalar yapan, bunları sivil alanda kullanıma sunan ASELSAN, ulaştığı noktayı da fuarda gözler önüne serecek.

ASELSAN'ın elektrikli çekiş sistemleriyle donatılan, TEMSA tarafından üretilen elektrikli otobüsler Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından etkin bir şekilde kullanılıyor. Yine ASELSAN elektrikli çekiş sistemleri ile donatılan KARSAN üretimi elektrikli minibüsler de yollara çıkmak için gün sayıyor. ASELSAN sistemi kullanılarak BMC tarafından geliştirilen 12 metre elektrikli otobüs çalışmasında da sona gelindi.

ASELSAN, üzerinde çalıştığı hibrit tahrik sistemini de IDEF 2023'te ilk kez sergilenecek. Hibrit tahrik sistemi, tüm askeri araç üreticisi firmalar için yerli ve milli bir çekiş sistemi çözümü olacak. Proje kapsamında geliştirilen Dahili ve Uyarlanabilir Batarya Sistemi ile de meskun mahalde sessiz intikal ve sessiz operasyon imkanı doğacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı önderliğinde, ASELSAN ve BMC Power arasında imzalanan Hibrit Tahrik Sistemi Geliştirilmesi Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü Projesi kapsamında, aksa entegre elektrik motoru tahrikli (e-aks) hibrit çekiş sistemi ilk kez 4x4, 6x6 ve 8x8 askeri araçlara yönelik seri hibrit mimaride geliştiriliyor.

Seri hibrit mimari ile askeri araçlardaki menzil sorunu da ortadan kalkacak. Geliştirilen dümenlenebilir yapıda e-aks sisteminin 4x4 (20 ton), 6x6 (30 ton), 8x8 (40 ton) araçlarda kullanımı mümkün olacak.

Sistemin ana yapı taşı olan elektronik diferansiyel motorun hız, tork değerleri kontrol edilerek herhangi bir arıza durumunda diğer motorlara güç isteği yönlendirilerek aracın operasyonuna devam etmesi sağlanacak. Bu özellik, zor koşullarda görev yapan personelin olumsuz durumlarda aracı yürür şekilde kullanabilmesine katkı verecek. Elektronik diferansiyel sayesinde mekanik diferansiyel ortadan kaldırılarak yurt dışı bağımlılığın da önüne geçilecek. Aks üzerine yerleştirilen motor ve sürücüler ile elektronik birimler de ASELSAN tarafından milli ve yerli olarak tasarlanarak geliştirildi.

Sistemde bulunan Dahili Jeneratör Sistemi ile hem bataryalar şarj edilecek hem de sahada görev yapan personelin ve diğer sistemlerin/cihazların enerji ihtiyacı ek jeneratör taşınmasına gerek kalmadan sağlanabilecek.