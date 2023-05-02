İSTANBUL AA-ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te bilime ve teknolojiye meraklı genç beyinleri iki yarışmayla buluşturdu.

TEKNOFEST 2023 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, farklı zorluk seviyesinde parkurlarla iki kategoride İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Olimpik Yüzme Havuzu'nda ASELSAN yürütücülüğünde yapıldı.

Toplam 1401 başvurunun geldiği yarışmada 44 takım sırasıyla ön tasarım, kritik tasarım ve su altında görev gösterimi videosu aşamalarını geçerek finalist olmaya hak kazandı. Kritik tasarım safhasını geçen 57 yarışmacı takıma toplam 777 bin liralık destek sağlandı.

Temel kategoride finale kalan takımlar su altı hokeyi ve su altı montajını içeren uzaktan kontrollü görevlerin yanında, otonom görev olan renk tespiti ve konumlanma görev parkurlarında yarıştı. İleri kategorideki takımlar tamamen otonom görevler olacak şekilde renk tespiti ve konumlanma, hedef tespiti ve geçişi ile hedef tespiti ve imhası parkurlarında görev yaptı.

Bu kategoride birinci ARUNA (Mersin Özel Toros Fen Lisesi) 100 bin lira, ikinci ALESTA (Adana Fen Lisesi) 80 bin lira, üçüncü ARAL UWV (Afyonkarahisar Özel Aral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) 60 bin lira ödül aldı.

İleri kategoride ise birinci TAUV (İstanbul Türk-Alman Üniversitesi) 130 bin lira, ikinci KAPSÜL YAZGİT BARBAROV (Konya Teknik Üniversitesi ve Kapsül Teknoloji Platformu) 100 bin lira, üçüncü CALROV (Cağaloğlu Anadolu Lisesi) 70 bin lira para ödülünün sahibi oldu.

Aynı kategoride MEZAMORTA (Aksaray Gençlik Merkezi) En Özgün Tasarım, ALESTA (Adana Fen Lisesi) En Özgün Yazılım, HYDROTECH (İstanbul Nun Okulları) En İyi Takım Ruhu ödüllerini adı.

İleri kategoride ise TITANS (Kocaeli Üniversitesi) En Özgün Tasarım, TAUV (İstanbul Türk-Alman Üniversitesi) En Özgün Yazılım, TOROS AUV ROBOTICS (Mersin Toros Üniversitesi) En İyi Takım Ruhu ödüllerine hak kazandı.